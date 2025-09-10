Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

En Xàbia

Salvan a 17 migrantes, entre ellos una niña, localizados en una patera a 20 millas de la costa de Valencia

La Salvamar Fénix rescató a los ocupantes de la precaria embarcación tras avistarla un velero y dar el aviso

Parte de la tripulación de la Salvamar Fénix.

Parte de la tripulación de la Salvamar Fénix. / Levante-EMV

Alfons Padilla

Xàbia

Ya están en tierra firme. Un velero avistó ayer una patera con 17 migrantes a bordo, entre ellos una mujer y una niña, a 20 millas al este del Cap de la Nau de Xàbia. En seguida dio el aviso. Los migrantes estaban muy lejos de la costa. El mar cambia estos días en cualquier momento y el riesgo de naufragar es muy alto.

La Salvamar Fénix, la potente embarcación de Salvamento Marítimo con base en el puerto de Xàbia, acudió al rescate. Encontró la patera y salvó a sus ocupantes, 15 varones, una mujer y la menor. Los trasladó al puerto de Alicante, donde la Cruz Roja les ha prestado atención sanitaria.

En las últimas semanas han llegado varias pateras a las costas de la Marina Alta. El drama de la migración no tiene fin. Estas personas buscan un futuro mejor y se juegan la vida en el proceloso mar.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Lucas, de Andy y Lucas, pone punto final a la polémica sobre su nariz: 'Se ha hablado de temas maquiavélicos
  2. Este actor de 'La que se avecina' revoluciona las redes con su nuevo tatuaje: '¡Se te ha ido la olla!
  3. Claudia Bavel se sincera sobre su vida privada: 'Estoy hablando con un cantante feo y con un futbolista guapo
  4. Broncano regresa a 'La Revuelta' con una rajada a 'El Hormiguero' por la audiencia: 'Nos ganan por...
  5. La exmujer de Dani Alves expone públicamente a Joana Sanz y al exfutbolista brasileño: 'No tengo miedo
  6. Una soltera de Barcelona se marcha de 'First dates' y deja al 'pesado' de su cita en la mesa: 'Cuando se ha ido, he empezado a disfrutar
  7. Mariló Montero se enzarza con Broncano por el 'modus operandi' de Televisión Española: 'Debería haber más libertad de opinión
  8. En China todos apoyan a Carlos Alcaraz por una surrealista similitud con este Pokémon: 'Dicen que se parece

Salvan a 17 migrantes, entre ellos una niña, localizados en una patera a 20 millas de la costa de Valencia

Salvan a 17 migrantes, entre ellos una niña, localizados en una patera a 20 millas de la costa de Valencia

La obesidad infantil supera por primera vez al problema de desnutrición: en el mundo hay más niños con sobrepeso que famélicos

La obesidad infantil supera por primera vez al problema de desnutrición: en el mundo hay más niños con sobrepeso que famélicos

Casi la mitad de los universitarios de todo el mundo han pensado alguna vez en quitarse la vida

Casi la mitad de los universitarios de todo el mundo han pensado alguna vez en quitarse la vida

Sorteo Bonoloto del martes 9 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del martes 9 de septiembre de 2025

Sorteo Euromillones del martes 9 de septiembre de 2025

Sorteo Euromillones del martes 9 de septiembre de 2025

Canarias exige frenar el vaivén de los menores entre centros

Canarias exige frenar el vaivén de los menores entre centros

Diez minutos de cálculo mental diario: Ayuso anuncia un plan para el rescate de las matemáticas en los colegios madrileños

Diez minutos de cálculo mental diario: Ayuso anuncia un plan para el rescate de las matemáticas en los colegios madrileños

Listado completo de los sitios donde estará prohibido fumar y vapear: desde piscinas hasta conciertos

Listado completo de los sitios donde estará prohibido fumar y vapear: desde piscinas hasta conciertos