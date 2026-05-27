El sacerdote fan de Rafa Nadal que sueña con jugar al tenis con el Papa León XIV: "Rafa está muy bien, pero el Papa es otro nivel"

Javier, que se ordenó con solo 24 años, fue durante un tiempo el presbítero más joven de España. Ese hecho le abrió puertas a entrevistas, al cariño de los feligreses y también a situaciones curiosas, como quienes evitaban confesarse con él por ser "demasiado joven".

Su vocación, sin embargo, se cimentó en tres momentos muy concretos vinculados a la figura del Papa.

El primero llegó cuando era niño y vio llorar a su madre por la muerte de Juan Pablo II. El segundo, en la JMJ de Madrid en 2011, donde durmió bajo la lluvia en Cuatro Vientos y quedó impactado por los mensajes de Benedicto XVI. El tercero ocurrió ya en el seminario, cuando pudo dar la mano al Papa Francisco y decirle: "Santo Padre, nosotros somos de los de don Juan Antonio Gil Tamayo". El Papa recordó de inmediato a su formador fallecido, un gesto que marcó profundamente a Javier.

Rafa Nadal, un referente humano… pero no divino

En la vida del sacerdote aparece otro nombre con la misma naturalidad: Rafa Nadal. Fan declarado, ha visto la final de Wimbledon 2008 más veces de las que puede contar. Incluso llegó a preguntar en clase de moral si Nadal podía considerarse un referente en virtudes.

Para él, Nadal representa esfuerzo, épica y humanidad. Pero cuando se le pide comparar al tenista con el Papa, Javier lo tiene claro: "Rafa está muy bien, pero el Papa es otro nivel".

Una frase que resume su visión: Nadal inspira en lo humano; el Papa, en lo sobrenatural.

Un amor teologal difícil de explicar

Javier habla del Papa con una mezcla de respeto, cercanía y misterio. Aunque reconoce que el Papa no le conoce personalmente, siente hacia él una proximidad que solo puede definir como amor teologal.

“Cuando uno se para y lo piensa, dice: la figura del Papa es única”, afirma.

El sueño: un partido de tenis con León XIV

Además de su admiración espiritual, Javier comparte con el Papa León XIV otra afición: el tenis. Tanto es así que, si se lo encontrara en un ascensor, tras preguntarle por la vida sacerdotal, no dudaría en lanzarle un reto:

jugar un partido de tenis juntos: "Si escucha esto, espero que lo vea y me diga de hacer algo de sparring", comenta entre risas, aunque con absoluta sinceridad.

Una vocación vivida con humor, cercanía y deporte

Javier afronta su ministerio con naturalidad y sentido del humor. Ha aprendido que ser sacerdote joven implica retos, pero también una enorme capacidad de conectar con la gente. Y en esa conexión, curiosamente, Nadal ha tenido un papel importante: le ha enseñado a socializar, a entender a quienes tiene delante y a vivir su vocación con humanidad.

Su historia concluye con una oración por la visita del Papa León XIV, una muestra más de que, para él, la figura del Pontífice es guía, maestro y referencia espiritual.