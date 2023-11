Salen a la luz nuevos rumores sobre el estado de la relación entre Sergio Ramos y Pilar Rubio

Fuentes cercanas a la pareja han asegurado que no están bien La pareja lleva once años juntos y tienen cuatro hijos en común

Sergio Ramos y Pilar Rubio son una de las parejas más consolidadas. Aunque se casaron en Sevilla en 2019, llevan once años juntos, tienen cuatro hijos en común y siempre se han mostrado muy unidos. El pasado mes de febrero empezó a rumorearse sobre una crisis en el matrimonio, y ahora, fuentes cercanas a la pareja, han asegurado que no están bien.

Cuando el futbolista jugaba en París, la madrileña viajaba cada semana para colaborar en 'El Hormiguero' y para grabar un programa para Telemadrid. Ella explicaba que hacía todo lo posible para dormir junto a su familia. Este verano ha sido diferente, y es que no estuvieron juntos de vacaciones, ya que Pilar estaba grabando un programa en Canarias y otro para TVE.

La familia estuvo al completo el pasado 6 de septiembre, en la presentación de Ramos en el Sevilla, algo que calmó los rumores de crisis. Aun así, estos han vuelto a crecer después de que el futbolista haya acudido a varios eventos y ella no le acompañara, ya que suele hacerlo.

Sergio Ramos sin Pilar Rubio

La revista 'Diez minutos' ha informado en exclusiva que hace unas semanas, el futbolista acudió a una fiesta acompañado de Mala Rodríguez, con la que tiene una buena amistad.

El pasado lunes 13 de noviembre, el sevillano asistió a la fiesta que la discográfica Sony montó para homenajear a Alejandro Sanz, junto a René y su cuñado, Carlos Muela. Según la revista, "se divirtieron con tres jóvenes invitadas".

Y lo último ha sido después de que el futbolista se presentara a los Latin Grammy 2023 sin la televisiva, que en su lugar, acudió Miriam, la hermana del andaluz. Según informa 'Espejo Público', la presentadora estaba invitada, pero podría ser que no acudiera por la mala relación que tiene con la familia Ramos.

Nueva vida en Sevilla

Fuentes cercanas a la pareja han asegurado a 'Vanitatis' que la presentadora no tiene muchos amigos en Sevilla y no confían que "las cosas se arreglen. No pintan bien. Pilar es una mujer independiente en todos los sentidos, ha cedido y ha intentado adaptarse a muchas aficiones de Sergio, pero al final no encuentra su sitio".

Estos testimonios han explicado que para la madrileña, "Sevilla no es su hogar", que ella es mucho "más urbanita" y no le satisface la vida en la finca de Bollullos. En cambio, volver a la capital hispalense era algo prioritario para Ramos, ya que le gusta la vida en el campo, el flamenco y socializar con sus amigos, algo que a Pilar no le acaba de gustar.

Además, desde hace tiempo no se intercambian 'me gusta' en las redes sociales, algo que ha llamado la atención. Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado, así que tendremos que esperar para conocer nuevas noticias.