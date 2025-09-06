Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 6 de septiembre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 6 de septiembre de 2025, ha estado formada por los números 09, 12, 19, 22, 29 y 40. El número complementario es el 44 y el reintegro, el 4. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo jueves.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 5454720, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Maldini desvela la diferencia entre el Barça y el Real Madrid: 'Es muy superior
- Una joven descubre en TikTok que un jugador del Barça está conociendo a otra chica: 'Gracias
- Sergio Ramos pone en su sitio a Ryanair tras la burla por 'Cibeles
- Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir
- De niño lama a Ibiza: la increíble transformación de Osel gracias a Linkin Park
- La Policía se mete de lleno en el estreno de 'Supervivientes All Stars' y toma esta medida
- Aaron Ramsey lo vuelve a hacer: Marca y la 'maldición' continúa con la muerte de este famoso
- Joaquín Sánchez y Susana Saborido se sinceran sobre su vida íntima