Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 20 de septiembre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 20 de septiembre de 2025, ha estado formada por los números 34, 39, 20, 35, 32 y 38. El número complementario es el 43 y el reintegro, el 0. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 3375423, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Ni rastas ni rapado: Así luce hoy Henrik Larsson, el delantero sueco del Barça de Rijkaard y Ronaldinho
- Las redes estallan contra el cirujano Diego González Rivas tras confesar a quién votó en las últimas elecciones
- Vanesa Lorenzo se sincera sobre su relación con Carles Puyol: 'No tenemos esa necesidad
- Malas noticias para Rosa Peral: el nuevo revés que sorprende en el 'crimen de la Guardia Urbana
- El madridista Carlos Sainz Jr. se moja y revela a quién le daría el Balón de Oro: 'No hay que ser extremista
- Las redes arden por la condición de cambiar de religión de Hamza a Gisela en 'First dates': 'Incultura y sumisión
- Ester Expósito y Mirela Balić se sinceran en 'La Revuelta' y exponen su vida sexual en el último mes: 'Madre mía, las matemáticas
- Ni Jordan ni Cristiano: Este es el deportista mejor pagado de la historia y su incomparable sueldo