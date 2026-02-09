Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Villarreal - EspanyolClasificación LaLigaPresentación Aston MartinDónde ver presentación Aston MartinDónde ver Villarreal - EspanyolContratos BarçaDroLaportaRafa Yuste presidente BarçaCamp NouCasadóBad Bunny SuperbowlResultado SuperbowlDinero SuperbowlAtlético - BarçaCarvajalUmtitiRicky RubioClasificación LaLiga sin VAREnric LuzánMojicaBota de OroCuándo juega AlcarazLey alquileresFerran TorresGuardiolaTrabajo mejor pagado
instagramlinkedin

Sorteos

Resultados de la Primitiva del lunes 9 de febrero de 2026

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

PI STUDIO

Redacción

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 9 de febrero de 2026, ha estado formada por los números 20, 25, 27, 33, 40 y 44. El número complementario es el 07 y el reintegro, el 6. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo jueves.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 7548169, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Noticias relacionadas

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar un gasto addicional
  2. Ni Via Veneto ni Botafumeiro: Pep Guardiola, enamorado de este restaurante de Barcelona
  3. La dura confesión de Álvaro Morata tras su ruptura con Alice Campello: 'Estamos sufriendo
  4. La sorprendente cifra que se ha embolsado Bad Bunny por su actuación en la Super Bowl
  5. Su hermano okupa la casa de sus padres y se niega a salir hasta que lo desalojan: 'Retrasó la firma de la herencia con excusas
  6. Scottie Pippen se deshace de las Air Jordan 7 que usó el '23' en la final olímpica de Barcelona: Este es su escandaloso precio en subasta
  7. Qué tiempo hará en Carnaval 2026: Jorge Rey da un atisbo de esperanza a las rúas
  8. Gonzalo Bernardos lanza una advertencia a quienes quieren comprar vivienda: 'Con bajos tipos de interés…

Sorteo Bonoloto del lunes 9 de febrero de 2026

Resultados de la Primitiva del lunes 9 de febrero de 2026

Resultados de la Primitiva del lunes 9 de febrero de 2026

Vecinos de El Palmar de Troya agradecen con aplausos a la UME su trabajo durante el temporal

Vecinos de El Palmar de Troya agradecen con aplausos a la UME su trabajo durante el temporal

Encuentran un cuerpo sin vida en la zona donde buscaban a la mujer desaparecida en Sayalonga

Encuentran un cuerpo sin vida en la zona donde buscaban a la mujer desaparecida en Sayalonga

Espectaculares imágenes aéreas de Córdoba inundada por el agua

Espectaculares imágenes aéreas de Córdoba inundada por el agua

Rescatan a cuatro jóvenes que se habían quedado atrapados en el techo de su coche por la subida del río

Rescatan a cuatro jóvenes que se habían quedado atrapados en el techo de su coche por la subida del río

Así han sido las evacuaciones en varios municipios españoles tras la borrasca Leonardo

Así han sido las evacuaciones en varios municipios españoles tras la borrasca Leonardo

Borrasca Leonardo: La Guardia Civil y la UME rescata y evacúa a personas y animales durante la noche

Borrasca Leonardo: La Guardia Civil y la UME rescata y evacúa a personas y animales durante la noche