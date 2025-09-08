Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Resultados de la Primitiva del lunes 8 de septiembre de 2025

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

Redacción

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 8 de septiembre de 2025, ha estado formada por los números 02, 07, 09, 26, 36 y 46. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 3. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo jueves.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 0616166, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

Un total de 107 migrantes han sido rescatados este lunes a bordo de siete pateras en Baleares

Resultados de la Primitiva del lunes 8 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del lunes 8 de septiembre de 2025

El mejor sitio del mundo para ver el eclipse solar de 2026 será esta montaña de León

Vuelta al cole: "El curso escolar arranca con los problemas de todos los años"

El alce “Emil” paraliza una ciudad en Austria y se hace viral

Perros surfistas conquistan las olas en California por una buena causa

Los sindicatos preparan una segunda jornada de huelga en octubre contra el Estatuto Marco: "Sigue generando rechazo entre la profesión"

