La restauración total de una zona quemada puede tardar siglos

Tras el paso de las llamas, comienza un lento y minucioso trabajo de restauración del terreno, en el que Galicia ya está avanzando, analizando los efectos en el suelo. Un proceso tan complejo como necesario, que depende de factores tan variados como el tipo de incendio, la vegetación previa, la pendiente o el clima. Y, ante todo, un proceso largo, que no se consigue de la noche a la mañana. La vegetación puede empezar a crecer pasados meses, pero una zona arbolada tardará décadas en regenerarse. La restauración total del ecosistema, en cambio, puede tardar siglos.

Entre los factores a los que prestar atención está la pendiente del terreno, que facilita la erosión del suelo y donde la restauración será prioritaria. Es muy importante también observar la severidad del fuego. Tal y como explica la catedrática de la USC Rosa Mosquera, del departamento de Producción vegetal y proyectos de ingeniería, a diferencia de las quemas controladas, con las que el suelo no sufre porque arde a temperaturas de entre 30 y 50 grados y "hay una recuperación de la vegetación muy buena", en los incendios que han estado afectando a Galicia estos días, se alcanzan temperaturas de "cientos de grados".

Entre las cuestiones en las que influye la voracidad del fuego está la supervivencia de las raíces de los árboles. Esto es, si se han quemado o no y, por lo tanto, si tienen o no posibilidad de rebrotar. Algo que siempre es preferible a las semillas, que tardan más en brotar y, por lo tanto, en crecer; y que depende de la especie, señala Otilia Reyes, parte del departamento de Biología funcional de la USC. Por ejemplo, añade Mosquera, si antes había carballos o castaños en la zona, la recuperación es más rápida que donde había pinares o eucaliptos, que arden más rápido y tienen compuestos aromáticos y resinas que aceleran el fuego.

Cuestiones que sumadas a la lluvia condicionan absolutamente el proceso. Lo ideal, explican las expertas, sería que lloviese un poco, para que las semillas puedan brotar, pero no de forma torrencial, porque puede arrastrar el suelo erosionado y los pocos nutrientes que albergue. Además, en ese caso sería necesario establecer barreras, especialmente donde hay mucha pendiente, para que no se produzcan escorrentías hacia los ríos y el mar y se pierda la calidad del agua de consumo humano. Por ahora, la previsión meteorológica avanza que para el domingo se espera la llegada de chubascos tormentosos en el interior, que a lo largo de la semana serán más abundantes en el tercio norte y oeste de la comunidad.

Atendiendo a todos estos aspectos, añade Reyes, la recuperación de una zona arbolada puede llevar 20, 30 o más años, dependiendo del tiempo que requieran las especies para ser adultas. Las plantas herbáceas, en cambio, brotan antes. Aparte, el ecosistema lo componen muchos otros elementos, como la fauna y el suelo, con todas sus complejidades, por lo que "una recuperación total lleva cientos de años", asevera al respecto Mosquera, y no siempre es factible, debido, por ejemplo, a la proliferación de especies invasoras como las acacias.

Técnicas de emergencia

Una vez analizados todos esos aspectos, comienzan las labores de restauración. En los primeros momentos, explica Reyes, se aplican las denominadas "técnicas de emergencia" para evitar la erosión del suelo y protegerlo. "El más utilizado es el mulch de paja, que es paja desmenuzada, para que agarre el suelo y dar abrigo a las semillas que pueda haber para que puedan germinar". Esto, señala, evita que le afecten las altas temperaturas, proporciona nutrientes y evita que se evapore el agua del rocío .

En todo caso, Mosquera, que ha llevado a cabo proyectos de restauración para evaluar cuáles son las mejores técnicas, advierte de la importancia de que estas capas no sean muy gruesas, de más de 15 centímetros, y de emplearlas junto otro tipo de nutrientes. "El suelo ahora mismo está muerto, hay que revitalizarlo. Y eso se hace añadiendo materia orgánica y cultivando las especies que naturalmente se den", asegura.

"Después, pasado el tiempo, habría que comprobar si estas actuaciones fueron suficientes y, si es necesario, ayudar a la regeneración vegetal con semillas de especies autóctonas, siempre de la zona", continúa Reyes. Esto, señala, es muy importante para evitar la contaminación genética que se deriva de traer la misma planta de un sitio distinto.

Todo tiene un límite

En todo caso, la mano humana no guarda todas las soluciones, y en el proceso de restauración influye mucho la recurrencia de los incendios. Tal y como explica Reyes, los árboles han evolucionado durante millones de años y tienen sistemas para recuperarse, pero "cuando los incendios son muy seguidos", esta capacidad se reduce.

Algo de lo que también advierte Agustín Merino, especialista en suelos. Los incendios recurrentes en Galicia provocan una degradación devastadora, con pérdida de biodiversidad, erosión y, en los casos más extremos, la desaparición completa del suelo hasta dejar la roca al descubierto. "Si perdemos suelo, perdemos la base", subraya.

De hecho, señala que la proliferación de matorrales tras los fuegos es un signo de degradación, ya que impide que las especies arbóreas enraícen y genera un círculo vicioso: "Ese matorral uniforme, muy inflamable, alimenta una cadena de recurrencia de incendios". Aunque las lluvias favorecen la rápida cobertura vegetal, advierte de que se trata de una "fachada verde" que oculta el daño estructural en el terreno.

El experto insiste en que, sin una restauración adecuada, muchas zonas afectadas pueden perder definitivamente su productividad y quedar atrapadas en este ciclo de incendios.

