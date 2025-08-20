Rescatan una patera en Mallorca que llevaba seis días a la deriva con un muerto y 19 náufragos en estado muy precario

Las asistencias sanitarias del Ib-salut han activado este miércoles el protocolo de múltiples víctimas tras el hallazgo de una patera, que llevaba seis días a la deriva. A bordo había un hombre muerto y otros 19 se encontraban en una condición muy precaria. Un hombre de 30 años estaba en estado grave y ha sido evacuado a Son Espases. Mientras que otras tres personas, un hombre de 21 años y dos mujeres de 28 y 19 años, han sido conducidas al Hospital de Manacor en estado menos grave. Mientras que los otros 15 estaban en estado leve. Dos de estas víctimas han sido evacuadas en helicóptero al Aeropuerto de Palma mientras que Salvamento Marítimo ha conducido a los otros 17 a Portocolom. La búsquda continúa para dar con otros tres desaparecidos.

El testimonio de los rescatados habla de otras tres personas que se encontrarían desaparecidas, que viajaban en la misma embarcación. Estas habrían decidido llegar a la costa a nado y se desconocía su paradero. Por tanto, no hay constancia de que la hubieran alcanzado.

Agentes de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional se encargan de la tramitación de la situación de estos migrantes. En el operativo de rescate ha participado Salvamento Marítimo con una embarcación y con el helicóptero Helimer y una patrullera del Servicio Marítimo y el Servicio Aéreo con el helicóptero de la Guardia Civil.

Tres millas al Sur de Mallorca

El operativo de rescate se ha puesto en marcha a las diez y media de la mañana de este miércoles después de que una embarcación particular rescatara a un migrante de origen subsahariano y lo trasladara a Portopetro. Una vez que este ha sido atendido por el personal médico, ha comunicado que viajaba en una patera con otras 23 personas cuando dicha embarcación naufragó. A partir de este momento, se activó un operativo por mar y aire para tratar de localizarla.

Sobre las 13.55, la embarcación naufragada ha sido encontrada a unas tres millas al sur de Mallorca. En la patera han hallado a 11 personas con vida y una fallecida. A estos hay que sumar dos y tres rescatados en sendas embarcaciones de Salvamento Marítimo y otros dos en una embarcación particular. La suma de náufragos son 19 con vida y un óbito. Mientras, la búsqueda se mantiene para dar con los otros tres desaparecidos.