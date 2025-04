Reimaginar los museos, uno de los principales desafíos abordados en la segunda jornada de 'Next In Summit 2025'

La segunda edición del foro ‘Next In Summit 2025’ afronta su última jornada, organizada Acciona Living & Culture en su Campus Acciona de Madrid, a la que han acudido más de 300 personalidades del mundo del arte y de la cultura para debatir sobre innovación, tecnología y nuevos retos del futuro de los museos en el mundo.

Sin duda, los protagonistas de la sesión han sido dos grandes titanes del mundo del arte, que aunque comparten enfoques diferentes, persiguen un objetivo común: impulsar el arte a través de los museos. Se trata de Glenn D. Lowry, director del Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York durante casi 30 años hasta hace unos meses, y Miguel Falomir, director del Museo del Prado de Madrid. Ambos han conversado acerca de la evolución del panorama de los museos en el siglo XXI.

Glenn D. Lowry afirma que “los museos siempre tienen que reimaginarse a sí mismos, su narrativa y su función, así como su tecnología y la forma en la que usan la inteligencia artificial, las fotografías o las reproducciones”. “Un desafío para nosotros es cómo abrazarnos a la audiencia que todavía no viene al museo”, aclara Lowry que, agrega que, el reto se ha vuelto más complicado aún “porque no solo estamos hablando a personas a través de la cultura y del tiempo, sino a través de generaciones muy diferentes”.

Por su parte, Miguel Falomir apunta que “en lugar de crecer o pensar en crecimiento en términos físicos, deberíamos pensar en expandirnos intelectualmente”.

En otro orden de cosas, el director del Museo del Prado expone que “en el siglo XX, como casi todos los grandes museos del mundo en ese momento, el Prado comenzó a considerar la posibilidad de una expansión”. Falomir detalla las obras de ampliación del edificio del Casón del Buen Retiro, que permitirán exponer parte de las colecciones del museo que hasta ahora estaban almacenadas, así como dar cabida a exposiciones temporales.

Desafíos presentes

Uno de los asuntos que preocupan al exdirector del MoMa a día de hoy son los cambios en la geopolítica mundial. En concreto Lowry se muestra crítico con las políticas de Trump, que según sus palabras, “han causado una tremenda incertidumbre y ansiedad entre la población de visitantes extranjeros que vienen a Estados Unidos y a los museos de arte moderno, en particular”.

La capacidad de los museos es actualmente uno de los temas que preocupan a las instituciones.El hasta ahora director del MoMA asegura que tienen “la mayor colección de arte moderno del mundo, no necesitamos hacer nada más”. Sin embargo, aclara que “podemos continuar reforzando, explorándolo y disfrutándolo”.

Por su parte, Miguel Falomir reconoce que están “en una situación delicada ya que estamos cerca de nuestra saturación, aunque todavía no hemos llegado”. Es por eso que ahora tienen el foco puesto en “cómo diversificar a nuestro público y cómo hacer el museo aparte para aquellos que no visitan".

Por último, Lowry pone el foco en la sostenibilidad y destaca que “lo urgente y esencial es el imaginario del museo, es decir, reconciliar de nuevo ideas diferentes del museo que pueden ser exploradas dentro del espacio que existe y que en realidad están constantemente abiertas a nuevas interpretaciones. Y es ahí donde se da el crecimiento en un ambiente sostenible”.

Durante la jornada han pasado por el auditorio del Campus de Acciona en Madrid otras personalidades como Mariët Westermann, directora y CEO del Solomon R. Guggenheim Museum and Foundation; Michael Kimmelman, crítico de Arquitectura de The New York Times, o Hirokazu Tokuyama, responsable del Mori Art Museum de Tokyo.