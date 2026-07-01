Regístrate y recibe descuentos exclusivos de tus marcas favoritas: así puedes ahorrar en tus compras

Ahorrar ya no depende solo de esperar a las rebajas, recorrer varios establecimientos o revisar decenas de webs antes de comprar. Cada vez más usuarios quieren recibir información útil, personalizada y cercana, sin tener que buscarla una y otra vez. La mecánica es sencilla: registrarse en promociones digitales para recibir en el correo electrónico ofertas relevantes de marcas, tiendas y negocios favoritos.

Oférica facilita ese punto de encuentro entre consumidores que buscan ahorrar y negocios que necesitan conectar de forma directa con sus clientes

Esa forma de comprar también está cambiando la manera en la que los negocios se relacionan con sus clientes. Para una tienda local, una franquicia, una marca o un retailer, cada persona que se registra para recibir información comercial no es solo un contacto más. Es una oportunidad de construir una relación directa, comunicar campañas futuras y activar posibles ventas sin depender siempre de terceros.

¿Cómo recibir descuentos exclusivos?

Las promociones digitales simplifican el acceso a ofertas. Frente a los mensajes dispersos en redes sociales, webs, anuncios o publicaciones puntuales, el usuario puede registrarse para recibir comunicaciones de sus marcas y tiendas favoritas. Así accede de forma más cómoda a descuentos exclusivos, campañas especiales y promociones relacionadas con sus intereses.

Cada registro puede convertirse en una futura venta y en una relación directa con el cliente

La clave está en la relevancia. A un consumidor no le interesa cualquier oferta, sino aquella que puede aprovechar de verdad: por cercanía, por categoría, por necesidad o por momento de compra. En ese punto, Oférica ayuda a acercar promociones digitales, descuentos en la ciudad y oportunidades de compra que pueden resultar útiles en el día a día.

Recibir la oferta adecuada en el momento oportuno puede ayudar al consumidor a comprar mejor y aprovechar descuentos cercanos. / Oférica

¿Por qué ayudan a ahorrar en compras habituales?

Ahorrar no siempre significa comprar menos. Muchas veces significa comprar mejor, comparar antes de decidir y aprovechar oportunidades que quizá habrían pasado desapercibidas. Las promociones digitales permiten anticiparse a la compra y descubrir descuentos antes de acudir a una tienda física o entrar en una web.

La mejor oferta es la que llega cuando el usuario realmente puede aprovecharla

Esto resulta especialmente útil en compras recurrentes, como alimentación, productos para el hogar, moda, tecnología, ocio, servicios o campañas de temporada. Si el consumidor recibe una promoción adaptada a sus intereses, puede organizar mejor su compra, valorar si le compensa aprovecharla y decidir con más información. Una promoción adaptada a los intereses del usuario ayuda a decidir mejor.

También gana comodidad. En lugar de invertir tiempo buscando ofertas en distintas páginas, redes sociales o newsletters aisladas, puede acceder a oportunidades comerciales de forma más ordenada. Para familias, compradores habituales y usuarios interesados en el comercio local, esta lógica tiene un valor claro: menos tiempo buscando y más posibilidades de encontrar descuentos que encajen con su día a día.

Las ofertas cercanas permiten descubrir descuentos útiles en la ciudad. / Oférica

Ofertas locales: por qué la ciudad importa

No todas las promociones tienen el mismo valor para todos los usuarios. Una oferta puede ser atractiva, pero perder interés si no está disponible cerca, si no corresponde a la ciudad del consumidor o si no se adapta a sus hábitos reales de compra. Por eso las ofertas locales son cada vez más importantes.

Menos tiempo buscando y más ofertas relevantes: esa es la ventaja para el consumidor

Buscar descuentos en Cataluña, promociones en Cataluña u ofertas cerca de ti responde a una necesidad muy concreta: encontrar oportunidades reales, próximas y útiles. Oférica conecta esa búsqueda con una lógica territorial, permitiendo que los consumidores descubran promociones vinculadas a su entorno y que los negocios aparezcan ante personas interesadas en comprar, comparar o ahorrar en su zona.

Una oportunidad para los negocios locales

Para los negocios, lo que propone Oférica son mucho más que una acción puntual. Detrás de cada registro hay una persona que ha mostrado interés por una marca, una tienda, una categoría de producto o una promoción concreta. Esa información puede convertirse en uno de los activos más valiosos dentro del marketing local.

Detrás de cada registro hay una persona interesada y una oportunidad comercial.

Captar clientes ya no consiste únicamente en lanzar anuncios y esperar resultados. Cada vez importa más construir una base de datos propia, formada por contactos reales a los que poder comunicar novedades, descuentos, campañas de temporada o acciones especiales. Así, un comercio, una franquicia o un retailer no tiene que empezar desde cero cada vez que quiere activar una promoción.

Cada registro puede convertirse en una nueva oportunidad para los negocios locales. / Oférica

Una base de datos propia permite volver a conectar con clientes interesados

Para muchos negocios locales, captar clientes en internet puede parecer complejo o reservado a grandes empresas. Sin embargo, las promociones digitales ofrecen una fórmula más sencilla: presentar una propuesta atractiva, facilitar el registro del usuario y convertir ese interés en una oportunidad comercial. La relación no termina cuando acaba la campaña; puede continuar con nuevas comunicaciones, ventajas y acciones futuras.

Oférica, cuando ahorrar empieza por recibir la oferta adecuada

El consumidor actual quiere ahorrar, pero también quiere comodidad, relevancia y confianza. No busca recibir cualquier promoción, sino aquellas que encajan con lo que necesita, con las marcas que le interesan y con los negocios que tiene cerca.

El consumidor no busca más promociones, sino ofertas que encajen con sus necesidades reales

Para los negocios, el cambio es igual de importante. Cada registro puede convertirse en una relación directa, en una venta futura y en una base de datos propia con valor estratégico. En ese punto, Oférica actúa como una herramienta capaz de unir dos necesidades: usuarios que quieren ahorrar y empresas que quieren conectar mejor con sus clientes.