Los médicos se pronuncian: ¿Es la miel es una aliada para eliminar o reducir la tos?

¿Quién no ha tomado nunca una cucharada de miel para combatir la molesta tos que aparece en gripes y resfriados? La miel, ese alimento dulce producido por las abejas, ha sido durante mucho tiempo un remedio casero muy popular para aliviar o eliminar la tos. Sin embargo, casi siempre este consejo ha venido respaldado por la sabiduría ancestral y la experiencia personal de nuestros ancestros. ¿Que dice entonces la ciencia sobre el uso de la miel como remedio casero para combatir la tos?

Algunos estudios, como el realizado por la Mayo Clinic, respaldan esta creencia al encontrar que la miel puede reducir la tos nocturna y mejorar el sueño, especialmente en niños con infecciones respiratorias superiores. Sin embargo, la efectividad de la miel para tratar la tos aún está en entredicho por mucho que algunas investigacionies la avalen.

Expertos como Gemma del Caño, según recoge el diario Clarín, señalan que, si bien la miel contiene antioxidantes y otros compuestos beneficios, su efectividad como tratamiento específico para la tos puede ser bastante limitada. ¿La razón? Se trata de un alimento con alto contenido en azúcares.

Si seguimos analizando estudios disponibles al respecto, existen investigaciones como la publicada por The Cochrane Database of Systematic Reviews en el año 2018 que confirman que no hay pruebas concluyentes que recomienden el consumo de miel para aliviar la tos en niños.

De esta forma, la ciencia no se pone de acuerdo y no se puede asegurar que la miel sea un buen remedio casero para aliviar la tos. Sin embargo, si se consume de forma moderada dado su elevado contenido en azúcares, es probable que tampoco sea un alimento negativo para ello.