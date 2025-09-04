Relevo
Raúl Rabadán, nuevo director científico del Centro de Investigaciones Oncológicas
El Comité de Selección encargado de elegir al nuevo cargo y el Patronato del CNIO han aprobado el nombramiento por unanimidad
EFE
Madrid
El investigador Raúl Rabadán, en la actualidad catedrático en la Universidad de Columbia de Nueva York (Estados Unidos), será el nuevo director científico del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), cargo vacante desde la destitución de María Blasco.
El Comité de Selección encargado de elegir al nuevo director científico del CNIO y el Patronato del CNIO han aprobado su nombramiento por unanimidad, según han informado a EFE fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Su trabajo científico se ha centrado en desarrollar y aplicar modelos cuantitativos a datos genómicos de gran escala para la comprensión de la dinámica de procesos biológicos, en concreto el cáncer y las enfermedades infecciosas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Joaquín desvela con qué famosa haría un trío en frente de su mujer Susana, en 'El Hormiguero': 'Decidimos que sí que podíamos
- Así luce Andrey Arshavin en 2025: De estrella de la Premier a 'parecer un friki
- Así es el radical cambio físico de Dwayne 'La Roca' Johnson y las redes alucinan: 'Es la mitad de lo que era
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- La irreverente declaración de la rapera Cardi B ante un juez en EE.UU. que ya es viral: 'Le estaba llamando zorra
- Gabriel Rufián dicta sentencia sobre lo que ocurrió en la entrevista de Pedro Sánchez
- Usa ChatGPT para calcular su pensión y la Seguridad Social le da una bofetada de realidad
- El 'youtuber' Jordi Wild, de 41 años, lo tiene claro sobre el catalán: 'El castellano ya ha ganado