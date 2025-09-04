Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Relevo

Raúl Rabadán, nuevo director científico del Centro de Investigaciones Oncológicas

El Comité de Selección encargado de elegir al nuevo cargo y el Patronato del CNIO han aprobado el nombramiento por unanimidad

Raúl Rabadán.

Raúl Rabadán. / EFE

EFE

Madrid

El investigador Raúl Rabadán, en la actualidad catedrático en la Universidad de Columbia de Nueva York (Estados Unidos), será el nuevo director científico del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), cargo vacante desde la destitución de María Blasco.

El Comité de Selección encargado de elegir al nuevo director científico del CNIO y el Patronato del CNIO han aprobado su nombramiento por unanimidad, según han informado a EFE fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Su trabajo científico se ha centrado en desarrollar y aplicar modelos cuantitativos a datos genómicos de gran escala para la comprensión de la dinámica de procesos biológicos, en concreto el cáncer y las enfermedades infecciosas.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Joaquín desvela con qué famosa haría un trío en frente de su mujer Susana, en 'El Hormiguero': 'Decidimos que sí que podíamos
  2. Así luce Andrey Arshavin en 2025: De estrella de la Premier a 'parecer un friki
  3. Así es el radical cambio físico de Dwayne 'La Roca' Johnson y las redes alucinan: 'Es la mitad de lo que era
  4. Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
  5. La irreverente declaración de la rapera Cardi B ante un juez en EE.UU. que ya es viral: 'Le estaba llamando zorra
  6. Gabriel Rufián dicta sentencia sobre lo que ocurrió en la entrevista de Pedro Sánchez
  7. Usa ChatGPT para calcular su pensión y la Seguridad Social le da una bofetada de realidad
  8. El 'youtuber' Jordi Wild, de 41 años, lo tiene claro sobre el catalán: 'El castellano ya ha ganado

La Policía indonesia dice que el cadáver de Matilde Muñoz fue trasladado cuatro veces

La Policía indonesia dice que el cadáver de Matilde Muñoz fue trasladado cuatro veces

Raúl Rabadán, nuevo director científico del Centro de Investigaciones Oncológicas

Raúl Rabadán, nuevo director científico del Centro de Investigaciones Oncológicas

Nueva fórmula contra la obesidad: en lugar de disminuir el apetito, activar proteínas que fomentan el gasto energético

Nueva fórmula contra la obesidad: en lugar de disminuir el apetito, activar proteínas que fomentan el gasto energético

De la parálisis a caminar en tan solo dos días tras una operación de espalda pionera en España

De la parálisis a caminar en tan solo dos días tras una operación de espalda pionera en España

Un proyecto español sobre IA y cáncer de mama triunfa en la prestigiosa Harvard

Un proyecto español sobre IA y cáncer de mama triunfa en la prestigiosa Harvard

El cambio climático multiplicó por 40 las condiciones que avivaron los incendios en España

El cambio climático multiplicó por 40 las condiciones que avivaron los incendios en España

El daño al niño fumador pasivo podría afectar a sus hijos y nietos

El daño al niño fumador pasivo podría afectar a sus hijos y nietos

Cuando la muerte no separa: un matrimonio de Pontevedra fallece el mismo día tras medio siglo juntos

Cuando la muerte no separa: un matrimonio de Pontevedra fallece el mismo día tras medio siglo juntos