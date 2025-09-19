Radiografía del máster en la universidad: cada vez más estudiantes y modalidades 'online'

En el curso 2023-2024, 288.955 estudiantes se matricularon en algún máster universitario, formación especializada y dirigida al mercado laboral con una duración mínima de un año y máxima de dos. La última estadística oficial del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades confirma la tendencia creciente de estos estudios, un 32,6% en los últimos cinco cursos (71.115 alumnos más). En todo caso, el aumento no es homogéneo. En la última década, el número de estudiantes de máster se ha multiplicado por 1,5 en las públicas mientras que en las privadas (especialmente en las modalidades no presenciales), por 3,2 (de 45.360 a 145.306).

En las facultades privadas, los matriculados en un máster representan ya la mitad del alumnado, mientras que hace una década apenas suponían el 32%. Actualmente, el número de alumnos matriculados está muy igualado: 144.000 (públicas) y 145.000 (privadas). En los campus públicos, la inmensa mayoría (91%) se matriculan en programas presenciales mientras que en los privados, la progresión de las no presenciales es muy llamativa: de 54.594 a 90.712.

"La formación a distancia requiere una importante inversión en tecnología que es imposible que las universidades públicas puedan asumir en un contexto institucional carente por completo de incentivos económicos" — Carles Ramió, catedrático

En la modalidad a distancia, las universidades presenciales públicas solo ofrecen un 2% de grados y un 16,5% en másteres. En cambio, los porcentajes en las universidades privadas presenciales son del 20% y del 50% respectivamente, recuerda el catedrático Carles Ramió, autor del ensayo 'La privatización de la universidad'. “Esta impotencia y falta de reflejos del sistema universitario público en relación con los grados y másteres a distancia es inevitable debido, entre otros motivos, a una regulación pública asfixiante, a una raquítica financiación pública y a la censura explícita o implícita a que las universidades públicas ofrezcan programas a precios privados. La formación a distancia requiere una importante inversión en tecnología que es imposible que las universidades públicas puedan asumir en un contexto institucional carente por completo de incentivos económicos”, reflexiona Ramió, vicerrector y decano durante 14 años de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Ciencias Sociales

Por ramas de enseñanza, destaca especialmente Ciencias Sociales y Jurídicas con 166.926 matriculados (57,8%), siendo todavía más predominantes en las universidades privadas (69,3%). También son mayoría los matriculados en campus privados en Ciencias de la Salud. Por ámbitos de estudio, en las públicas presenciales predominan Ingeniería, industria y construcción con más de 27.000 alumnos (20,7%).

El catedrático Ramió considera que las universidades públicas ofrecen pocas plazas ante, por ejemplo, la elevada demanda en ámbitos profesionales que requieren obligatoriamente de un máster habilitante para ejercer, bautizados como másteres oficiales. Es el caso, por ejemplo, de la abogacía, la docencia en secundaria y la psicología sanitaria (la que permite tratar pacientes en consultas privadas). De hecho, las universidades privadas no presenciales han visto un filón con el máster obligatorio para los profesores de ESO y bachillerato (actualmente, hay más de 26.400 alumnos).

El porcentaje de estudiantes que al finalizar un grado comienzan un máster en el curso inmediatamente posterior alcanza el 25%

En la propia universidad

El porcentaje de estudiantes que, al finalizar un grado, comienzan un máster en el curso inmediatamente posterior alcanza el 25% y un 12% lo hace en la misma universidad. Respecto al perfil de alumnos, uno de cada tres tienen entre 25 y 30 años y un 31% menos de 25. La proporción de mujeres es prácticamente la misma que en grado: 56,4% (163.100 alumnas). Ambos sexos coinciden en elegir en mayor medida los ámbitos de estudios de Educación (el máster es habilitante para ejercer como profesor de secundaria) y Negocios y Derecho. Las maestrías tampoco se libran de la consabida brecha, dado que las mujeres se decantan más por las ramas de la Salud y las Ciencias sociales mientras que ellos apuestan más por todo lo relacionado con las ingenierías.

La tasa de abandono de los estudios de máster es del 14%, siendo mucho más acusado en los campus no presenciales (20%) que en los presenciales (12%)

Rendimiento y abandono

La tasa de rendimiento (relación porcentual entre número de créditos superados y número de créditos matriculados) es del 88,4%, superior a la observada en los grados (79%). La nota media del expediente de los estudiantes es de 8,23, muy por encima de la de egresados en grado (7,45). En todos los ámbitos de estudios se alcanzan o se superan los 8 puntos de nota media, salvo en los másteres de Arquitectura y construcción (7,62), Ingenierías (7,95), Economía (7,90) y Turismo y Hostelería (7,98).

La tasa de abandono de los estudios de máster es del 14%, siendo mucho más acusado en los campus no presenciales (20%) que en los presenciales (12%). La Ingeniería es la rama que sufre mayor tasa de abandono, seguida de cerca por Arte y Humanidades.

En la pública, los precios oscilan entre 1.600 y 2.900 euros en caso de un máster habilitante y entre 2.100 y 4.000 euros en caso de máster no habilitante. Pero la variedad económica es inmensa y los hay que superan, de largo, estas cantidades.

