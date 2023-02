El principal temor de la víctima de Dani Alves: "No me van a creer..."

Empiezan a desvelarse los primeros detalles de las declaraciones del pasado viernes Más testigos refuerzan el relato que la joven esgrimió desde un primer momento

Se empiezan a conocer detalles de las primeras declaraciones que se llevaron a cabo en la Ciutat de la Justícia de Hospitalet de Llobregat. Los ocho testigos directos o indirectos refuerzan la versión de la joven presuntamente agredida por Dani Alves.

Así lo explica Mayka Navarro en La Vanguardia, quien pone de manifiesto que los Mossos d’Esquadra de la unidad central de agresiones sexuales (UCAS) están tratando de añadir "todos los elementos posibles que ayuden a analizar el comportamiento de la víctima los momentos posteriores a la presunta violación".

De estas declaraciones se destacan dos declaraciones que contradicen la versión del acusado. El primero es el de una amiga de la joven que esgrimió que genuinamente desconocían que la puerta del reservado conducía a un baño.

La testigo explicó que se ausentó del reservado para ir a los baños del piso inferior, junto a la pista de baile general. “De qué me salgo del reservado, atravieso media discoteca y hago una cola tremenda para acabar en un baño abarrotado y sucio, si llego a saber que hay uno exclusivo y limpio donde ya estaba. No lo sabíamos”, dijo.

Otro fue la llamada telefónica que una de las amigas realizó a su jefe, abogado de profesión, la misma madrugada. Este letrado explicó que en la llamada se explicaba punto por punto la versión que la víctima ha defendido en todo el proceso.

También cómo el miedo se apoderó de ella a medida que se recuperaba del shock, mientras la atendía el personal de la discoteca y la joven no paraba de repetir: “No me van a creer. No me van a creer”.