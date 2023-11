Mishel Gerzig explica cómo conoció a Courtois: "Trajo una maleta para dos semanas"

La modelo y el futbolista del Real Madrid hablan acerca de una lesión de la que se sigue recuperando

Thibaut Courtois estará pasando por uno de sus mejores momentos a título personal, ya que se ha casado recientemente con la modelo Mishel Gerzig y ha disfrutado de una luna de miel de ensueño en Bora Bora.

Ahora bien, en el terreno profesional, el portero del Real Madrid no tiene la misma suerte: antes de empezar la temporada, el 10 de agosto, sufrió una grave lesión de rodilla por la que no podría formar parte de la temporada 2023/24.

Semanas muy complicadas para el guardameta que poco a poco van finalizando para dar paso a la etapa más importante de la recuperación: volver poco a poco a practicar deporte con el objetivo de regresar al terreno de juego. Han pasado 100 días y la revista ¡Hola! ha podido hablar con su esposa, Mishel Gerzig, acerca del estado de salud del futbolista:

"El primer mes fue muy difícil, pero me mantuve positiva y apoyé a Thibaut física y emocionalmente", confiesa la modelo visiblemente emocionada. En otra entrevista concedida tanto por ella como por Courtois a la revista Elle, la pareja explicó cómo fue el impacto de la noticai: "Cuando salí de la resonancia lloré, pero luego sientes el amor de la gente y empiezas a ser positivo. Mishel me ha ayudado mucho, sobre todo el primer mes, que estaba cojo y casi no me podía mover. Ahora estoy trabajando duro para volver lo antes posible y 100% recuperado".

A pesar de no tener fecha prevista de reincorporación, todo parece indicar que la recuperación de Thibaut Courtois marcha sobre ruedas.

¿Cómo se conocieron?

En su entrevista para el número de diciembre de ‘Elle’, Courtois y Mishel Gerzig explican también cómo se conocieron. Primero estuvieron intercambiando mensajes a través de Instagram, pasando después a hacer llamadas por FaceTime durante casi seis meses, y hasta que se vieron por primera vez en Madrid:

“Trajo una maleta para dos semanas, porque su idea era luego volar a Ámsterdam para trabajar, y ya no se fue”, detalla entre risas el portero del Real Madrid.