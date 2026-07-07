Empiezan unos Sanfermines marcados por las altas temperaturas

Los Sanfermines 2026 han comenzado este mediodía con un chupinazo lanzado por dos representes de la Subdirección de Urgencias de Navarra, candidatura elegida por votación popular, en una jornada marcada por las altas temperaturas, que llegarán a los 40 grados en la capital navarra.

Desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona y ante miles de personas que desde horas antes esperaban ansiosas el momento, el director de la subdirección Clint Jean Louis y la enfermera de la UVI móvil de Tafalla Araceli Sergio, elegida en una votación interna por sus compañeros, han prendido la mecha del cohete anunciador con el tradicional mensaje de "Pamploneses, pamplonesas, ¡Viva San Fermín! Iruindarrak, Gora San Fermín!". El grito de 'Viva, San Fermín, gora San Fermín' se ha sucedido en la plaza Consistorial, en la que se han exhibido una gran ikurriña y una bandera de Navarra junto a varias pancartas, una de ellas crítica con Israel, al tiempo que se ha cumplido con la tradición de anudarse los pañuelos rojos al cuello, símbolo inequívoco de que los Sanfermines han comenzado.

Por delante, nueve días de fiesta ininterrumpida en las calles con un programa oficial de 516 actos, que este año da más protagonismo a la infancia y a los barrios, a los que se suman las numerosas actividades en la calle que organizan peñas, asociaciones y diversas entidades. Todo ello acompañado de un amplio despliegue de seguridad y sanidad y una reiterada apelación institucional al respeto y a la convivencia.

Ambiente en la plaza de Ayuntamiento este lunes tras el Chupinazo. / Ainhoa Tejerina / EFE

En la Casa Consistorial, la corporación municipal encabezada por el alcalde, Joseba Asiron, ha vibrado igualmente con este primer acto de las fiestas que ha reunido a autoridades como los presidentes del Gobierno y Parlamento navarro, María Chivite y Unai Hualde, respectivamente; el lehendakari, Imanol Pradales; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Desde allí, el alcalde ha invitado a disfrutar de unas fiestas en las que "todo el mundo puede ser protagonista", de las "mejores fiestas del mundo" que para ser "inmejorables" solo falta que todas las personas puedan disfrutarlas sintiéndose "libres y seguras", ha remarcado.

Miles de personas, en diferentes espacios de la ciudad a través de pantallas gigantes, han seguido el lanzamiento del chupinazo y repetido el mismo ritual convirtiendo el blanco y rojo en los colores dominantes.

Un cartel titulado 'La cuadrilla', de Marta Garatea Almagro, es la imagen de las fiestas de este 2026 en las que no faltan actos tradicionales como los encierros, la procesión, la comparsa de gigantes y cabezudos, las corridas de toros y los fuegos artificiales marcarán la agenda en la que por primera vez figura un 'chupinazo txiki' y en la que la música ocupa un lugar destacado. Así, por la plaza del Castillo pasarán artistas y bandas como Boney M, Isabel Aaiún, Koma, Bala, Shinova, Neomak, Marlena, Ojete Calor, Merina Gris, La Txama, Hofe y Jarfaiter. La plaza de la Compañía acogerá asimismo propuestas de house, reggae dub, blues, jazz y músicas africanas y latinas contemporáneas.

Por las mañanas, a las ocho en punto, las miradas se centrarán en los encierros que comienzan este martes con toros de la ganadería de Fuente Ymbro. Por las tardes será el turno de la feria del toro, que arrancó el domingo con una novillada y este lunes ofrece un festejo de rejones, y que cuenta con figuras de renombre como Andrés Roca Rey, dos tardes, Morante de la Puebla o Alejandro Talavante.

Desde las instituciones navarras se ha situado la convivencia y el respeto como eje de estas fiestas. Para que todo transcurra con normalidad se ha establecido un dispositivo de seguridad formado por más de 2.700 agentes de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral y Policía Municipal de Pamplona y otros mil de Policía Nacional, a los que se suman 186 auxiliares de Protección Civil.

Fuente: El Periódico