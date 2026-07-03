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Prensa Ibérica incorpora a tres nuevos consejeros

Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, Albert Sáez, director general de contenidos y relaciones institucionales, y Álvaro Alcolea, director general financiero.

Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, Albert Sáez, director general de contenidos y relaciones institucionales, y Álvaro Alcolea, director general financiero.

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Redacción

La Junta de Accionistas de Prensa Ibérica Media ha aprobado ampliar su consejo de administración e incorporar a tres nuevos consejeros que se suman al órgano presidido por Javier Moll.

Junto al presidente, conforman el actual Consejo de Administración Arantza Sarasola como vicepresidenta; Aitor Moll, consejero delegado; Pedro Pujadó, José Manuel Vaquero, Manuel Pascual, Susana Moll Sarasola, Arantxa Moll Sarasola, Idoia Moll Sarasola y Ainhoa Moll Sarasola como vocales, y Juan Viñals como secretario. Los nuevos consejeros son Sergi Guillot, Álvaro Alcolea y Albert Sáez.

Guillot, actualmente director general de Prensa Ibérica, es ingeniero industrial y MBA por IESE y Columbia Business School. Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en el ámbito de la transformación empresarial. Como director general de Prensa Ibérica, reportando al consejero delegado, Aitor Moll, ha liderado la transformación del negocio y contribuido al crecimiento y desarrollo del grupo, impulsando proyectos estratégicos de digitalización, diversificación y optimización operativa que han consolidado a Prensa Ibérica como uno de los principales grupos de comunicación en España. Anteriormente, Guillot desempeñó responsabilidades directivas en 22@Barcelona, Acceso y Rebold.

Alcolea ejerce desde hace 15 años como director general financiero de Prensa Ibérica y lidera igualmente el área de administración de la compañía, así como las plantas de impresión del grupo que trabajan para las cabeceras propias y también para terceros. Anteriormente, desarrolló su carrera profesional en diversas entidades del sector de la banca de inversión y banca corporativa. Dentro de este ámbito, cuenta con las certificaciones profesionales CFA (Chartered Financial Analyst) y FRM (Financial Risk Manager). Es licenciado por la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York (NYU),

Sáez es actualmente director general de contenidos y relaciones institucionales del grupo y ha sido hasta el pasado mes de julio director de EL PERIODICO, rotativo en el que todavía ejerce como presidente del comité editorial. Ha sido profesor de la Universitat Ramon Llull de Periodismo y Sociología de la Comunicación y ejerció también de vicerrector de adaptación al espacio universitario europeo. Ha trabajado en el sector público, así como en medios de comunicación locales y se ha especializado en la transformación digital de las redacciones informativas, tarea que desarrolló en Prensa Ibérica tras la adquisición el grupo Zeta en el año 2019.

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Prensa Ibérica edita 27 cabeceras de periódicos en toda España, además de 55 publicaciones corporativas y 71 ediciones locales. Ocupa el segundo lugar en audiencia entre los grupos informativos en España, según los datos de GFK en audiencia digital y del EGM para las ediciones de papel.

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