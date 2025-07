El PP endurece su discurso sobre migración y pone en alerta a Coalición Canaria

El PP se coloca a rebufo de Vox y endurece su postura sobre el fenómeno migratorio, lo que pone a sus socios de CC en el Gobierno de Canarias en 'modo alerta', ya que los conservadores son fundamentales para que sea viable la redistribución de más de 4.000 menores no acompañados que acoge en solitario el Archipiélago. El hecho de que la ponencia ideológica que el PP debatirá en su XXI Congreso nacional que celebra del 4 al 6 de julio en Madrid no incluya ni una sola línea a esta cuestión y se apunte a la 'mano dura' contra los inmigrantes preocupa de forma especial a los nacionalistas canarios.

Fuentes de su dirección regional aseguran que "están asumiendo las tesis de Vox, con los que han pactado presupuestos autonómicos a cambio de no recibir ni a un solo niño o niña procedente de Canarias". Es más, en el caso de Murcia incluso se acordó cerrar el único centro de atención de menores migrantes sin progenitores de esa autonomía.

"En un momento de gran debilidad de un Gobierno incapaz de asumir la protección de los 1.200 niños y niñas que han pedido asilo se une ahora que el partido que puede ser alternativa va más allá de lo que pueden ser los discursos de sus principales dirigentes e incorpora esa línea dura a lo que va a ser su línea de actuación política si gobierna. Es su ADN de su futura acción de gobierno, que deja a un lado el problema que tiene Canarias como puerta de acceso de los migrantes a España y la UE", insisten fuentes de la dirección nacionalista.

Mirar con lupa

Mucho más cuando todas las comunidades autónomas del PP están en contra de la distribución de menores inmigrantes del artículo 35 de la ley de extranjería y "varias ya han recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC)". Con todo, desvinculan esta ponencia de cualquier crisis de gobierno en el Archipiélago, pese a que "miraremos con lupa las posibles enmiendas y el texto final" que se apruebe en el cónclave de los conservadores.

Lo cierto es que la ponencia, que deja la puerta abierta a los pactos con Vox a escala nacional, está en la línea dura de otros partidos conservadores en la Unión Europea (UE) para facilitar esos posibles acuerdos de gobernabilidad con el partido de la extrema derecha.

Una senda que dista mucho de la que se incluía en el pacto que Alberto Núñez Feijóo suscribió con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en septiembre de 2024 y en el que se incluía«garantizar que ninguna comunidad autónoma queda excluida del reparto» de los menores, certificar "indubitadamente" que tienen menos de 18 años y "concretar un fondo de contingencia". Ese documento también solicitaba la declaración de emergencia migratoria nacional, garantizar el control de fronteras, desplegar el Frontex e intensificar la acción exterior en los países de origen mediante acuerdos de cooperación.

Fuentes de la dirección nacionalista dicen que "no es igual lo que diga un dirigente que lo que esté en el ADN de una acción de gobierno"

"Ese documento vinculaba a las 12 comunidades autónomas y a las dos ciudades autónomas gobernadas por el PP; las mismas que ahora incumplen la ley", insisten.

Ahora el rumbo del PP es distinto y la ponencia desliga el empadronamiento del acceso de los inmigrantes en situación irregular a las prestaciones económicas no contributivas –"la irregularidad no puede generar derechos"– y condicionan la residencia de larga duración a "la contribución efectiva al sistema de Seguridad Social y al conocimiento del idioma y de la cultura española". Además, las personas en situación irregular no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) hasta que acrediten su residencia legal en España durante al menos un año.

A todo ello se unen las devoluciones en caliente –"repatriar de inmediato a los inmigrantes ilegales"– y "tolerancia cero con aquellos que cometen delitos, especialmente los reincidentes, y con los que no se quieren integrar".

