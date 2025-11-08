Posture Pilates: Moverse mejor para vivir mejor

El Pilates se ha consolidado como una de las disciplinas de entrenamiento más populares en los últimos años, sin embargo, se trata de una práctica con décadas de historia y eficiencia probada.

Sus origenes se remontan a comienzos del siglo XX, cuando Joseph Hubertus Pilates, un alemán apasionado por la anatomía, el deporte y la salud integral, desarrolló un método de rehabilitación para los soldados heridos durante la Primera Guerra Mundial. Con la ayuda de un ingenioso sistema de muelles y poleas que se acoplaba a las camas hospitalarias, los pacientes podían ejercitar su cuerpo sin necesidad de tanto esfuerzo, facilitando así la recuperación de la movilidad, la fuerza y la estabilidad corporal.

De aquella idea innovadora nace lo que hoy se conoce como Reformer, una máquina que, mediante el uso de resortes ajustables, puede modificar la resistencia de los ejercicios, adaptándose perfectamente a las necesidades y capacidades de cada persona, desde principiantes hasta deportistas avanzados. Además, es un aparato increíblemente versátil, que permite un trabajo integral de todos los grupos musculares: piernas, brazos, abdomen, espalda… y que puede emplearse con distintos objetivos, tanto para trabajar la flexibilidad como para ganar resistencia o reforzar la musculatura.

Máquina de Reformer en el espacio Posture Pilates de Eurofitness Sant Miquel. / Eurofitness

Son muchos sus beneficios, y muy diversos. Quizás el más notable es el fortalecimiento del core, la zona central del cuerpo que incluye el abdomen, la espalda baja, los glúteos y la pelvis. Esto genera mayor equilibrio, protege la columna vertebral y mejora la postura, lo que con el tiempo se puede traducir también en una disminución de las molestias y las lesiones. De igual forma, destaca por su capacidad para mejorar la elasticidad y preservar la movilidad articular, a través de movimientos sin impacto que no fuerzan ni sobrecargan el cuerpo. Otro de sus puntos fuertes es la activación muscular uniforme, que permite una tonificación equilibrada y más estética. Y, por supuesto, la mejora del rendimiento deportivo general, ganando en resistencia y condición física.

“El Pilates no va solo de entrenar músculos, se trata de enseñar al cuerpo a moverse de forma más eficiente. Muchas personas lo practican porque les ayuda a sentirse más ligeras, más seguras y con más energía en su día a día”, explica Marta Patón, especialista en Pilates e instructora técnica de Eurofitness.

El control como base de todo

Conocido anteriormente como “contrología”, el Pilates se diferencia de otros métodos de entrenamiento precisamente por su fijación en el control y en la calidad del movimiento. Es el pilar más básico de esta disciplina, que enseña a moverse con conciencia, y en la que cada ejercicio se ejecuta con precisión y atención plena.

La calidad del movimiento es el pilar más básico del Posture Pilates. / Eurofitness

La respiración es una herramienta más que acompaña, guía y da sentido a la actividad. Esta atención al aire que entra y sale también tiene efectos fisiológicos: favorece la calma, regula el pulso y contribuye a disminuir los niveles de estrés. Por eso, el Pilates es considerado un entrenamiento de cuerpo y mente. “Es una disciplina de bienestar general, un entrenamiento que nace de la consciencia, no de la exigencia, esa es su verdadera fortaleza”, asegura Marta Patón.

Un nuevo método

En búsqueda del bienestar general y de una forma de entrenamiento más consciente, Eurofitness ha creado su propio producto, el Posture Pilates, que parte de los principios del Pilates clásico, adaptándolos a las necesidades actuales de los deportistas: “Combatir el sedentarismo, liberar la tensión acumulada tras tantas horas de trabajo frente a una pantalla, desconectar de la rutina, mejorar la postura, sentir que ganamos en fuerza y resistencia y llegamos menos cansados al final del día…”, cuenta Marta Patón, quien además es la creadora del programa.

El Posture Pilates innova, también, con la implementación de la tecnología a favor del usuario. Su programa con doble técnico, virtual y presencial, permite que, durante la sesión, los participantes sigan un vídeo interactivo que marca el ritmo, la secuencia y la ejecución de cada ejercicio; mientras que su entrenador se encarga de observar, corregir y ajustar la técnica de forma individual. Este modelo ofrece al público una guía visual constante de los movimientos a realizar y, al mismo tiempo, permite que los entrenadores se centren en los detalles posturales, optimizando el tiempo y la eficacia de cada sesión y logrando un equilibrio perfecto entre la precisión del método y la cercanía del instructor.

Posture Pilates ya está disponible en los centros Eurofitness Sant Miquel, en Barcelona, y Eurofitness Sorrall, en Mataró. / Eurofitness

Esta nueva disciplina ya está disponible en dos de los centros más emblemáticos de Eurofitness: Sant Miquel, en Barcelona, y Sorrall, en Mataró; cuyos espacios han sido adaptados para ofrecer la mejor experiencia de entrenamiento, dotados de máquinas Reformer y equipados con toda la tecnología necesaria para implementar este nuevo formato híbrido.

Con este lanzamiento, Eurofitness reafirma su compromiso con la salud, apostando por un modelo de entrenamiento que une cuerpo y mente de forma innovadora. “Queremos que cada persona sienta que mejora su condición física y su bienestar integral desde la primera sesión”, añade Marta Patón, quien resume la filosofía del proyecto con una frase que ya se ha convertido en su sello: #ElevaElMoviment. Un lema que invita no solo a moverse mejor, sino también a hacerlo con más conciencia, equilibrio y propósito.