La Policía Nacional alerta sobre una nueva estafa: "No piques"

Cada día utilizamos el móvil para cosas más personales, como por ejemplo pagar con el smartphone. Este método brinda más protección que hacerlo con las tarjetas, pero es cierto que hay que tener en cuenta que cada vez hay más estafas presentes.

Ahora, la Policía Nacional ha lanzado un nuevo aviso a través de las redes sociales por la proliferación de una nueva estafa que podría llegar a vaciarte las cuentas bancarias.

En este caso, el spoofing es una técnica que utilizan muchos ciberdelincuentes para engañar a las personas y conseguir acceso a toda la información confidencial. Los estafadores se hacen pasar por un emisor de confianza, en este caso la Policía Nacional, para obtener datos confidenciales de la víctima.

Los agentes han explicado que puedes haber recibido un correo electrónico que te citan en una comisaría para declarar por una denuncia. En este, hay un enlace para entrar en la 'APP Citación Electrónica' y conocer más detalles de la denuncia.

"No, no te hemos enviado ninguna citación. Si has recibido este correo, tranquilidad, porque ni es una citación ni somos nosotros. Ignora y elimina directamente. No piques", alerta la Policía Nacional en su cuenta de Twitter.

❌No, no te hemos enviado ninguna #citación ❌



Si has recibido este correo, tranquilidad, porque ni es una citación ni somos nosotros



Ignora y elimina directamente🗑#NoPiques pic.twitter.com/3FfhSh2uAl — Policía Nacional (@policia) February 15, 2024

Cabe la posibilidad de que al entrar al enlace, te pidan los datos personales y los estafadores conocerán tu nombre, apellidos y otro tipo de información.