El polémico 'streamer' Andrew Tate, bajo arresto domiciliario tras salir de la cárcel

Andrew y Tristan Tate fueron detenidos a finales del año pasado por haber constituido un grupo delictivo organizado que reclutaba, alojaba y obligaba a mujeres a crear contenido pornográfico

Un tribunal de apelaciones de la capital de Rumanía, Bucarest, ha ordenado la liberación del exboxeador y 'streamer' británico-estadounidense Andrew Tate y su hermano Tristan, que han sido puestos bajo arresto domiciliario durante 30 días.

Dicho tribunal ha rechazado la propuesta de extender la duración del arresto preventivo impuesto contra ambos hermanos y otras dos ciudadanos rumanos acusados de haber constituido un grupo delictivo organizado, según recoge la cadena británica Sky News.

Since last year ive been in 24 hour lockdown. No yard time.



Pacing a 3metre cell with zero electronics or outside contact. Absolute clarity of mind. Real thoughts. Real plans.



Vivid pain.



One hour home and I cant stand my phone.



Some habits die hard.



We must defeat Shaytan. pic.twitter.com/Q6TBK5KTqU