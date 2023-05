PLD Space lanza hoy el Miura 1

La empresa española ha determinado que el cohete despegará a las 8:30 horas tras varios retrasos sobre el horario original

La firma ilicitana PLD Space ha fijado las 8:30 horas de hoy para el despegue del primer cohete privado europeo, el Miura 1. Aunque originalmente el demostrador tecnológico debía haber salido a las 5:30 horas, el lanzamiento se ha ido retrasando.

¡Última actualización de MIURA 1 SN1 Test Flight!

Nueva hora de lanzamiento: 08h00 T-0 (CET)

Inicio de emisión de streaming: 07h00 (CET) en:



Latest MIURA SN1 Test Flight Update!

New launch hour: 08h00am T-0 (CET)

*Watch live today from 07h00am (CET) at:https://t.co/sZ1mrl7Ld6