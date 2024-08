La plaga que ha puesto en alerta a este pescador de Huelva

Las especies invasoras son una de las grandes preocupaciones de agricultores, ganaderos y pescadores en España. Animales que empiezan a llegar a España, en muchos casos por culpa del calentamiento global, y que ponen en peligro a aquellas especies autóctonas que se encuentran disfrutando de nuestro ecosistema. De esto precisamente ha alertado un pescador de Huelva a través de su cuenta de TikTok, con un vídeo que ha puesto en alerta a otros muchos pescadores de la provincia andaluza.

"La plaga de Huelva", empieza diciendo este trabajador acerca del cangrejo azul que ha encontrado en aguas onubenses. ¿Y por qué existe preocupación por la aparición del cangrejo azul en las costas de Huelva? También lo explica: "esto hay que pescarlo y sacarlo como sea porque se lo come todo". Y no, Huelva no es la única zona de España en la que se ha encontrado esta especie invasora de cangrejo.

"Llegan a mi pueblo 30 kilómetros adentro, viven hasta en el agua dulce. No queda ni una carpa", le responde un usuario en esta publicación de TikTok que acumula 500 comentarios y casi 14.000 me gusta.

No es la primera vez que el cangrejo azul aparece en Huelva, ni en la costa Española. Se suele detectar periódicamente y es importante controlar su presencia para que no colonice todo y se expanda con mayor rapidez.