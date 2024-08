Qué fue de Pilar Soto, azafata de 'Grand Prix' y actriz que terminó en un convento

Pilar Soto fue copresentadora del 'Grand Prix' en 1999 junto a Ramón García. La joven azafata explicaba el funcionamiento de las pruebas del concurso. La simpatía que transmitía a los espectadores la hicieron conocido en todo el país, convirtiéndose en uno de los rostros más populares de la televisión.

No obstante, este salto en su carrera también supuso un "infierno" para la actriz. El foco mediático y la presión le hicieron caer en la bulimia y la anorexia. "El tipo de vida que llevaba me llevó a vivir hasta en siete países distintos. El hecho de que nunca nadie estuviera esperándome al volver me resultaba durísimo".

Pilar Soto sufría una soledad que le hizo caer en su enfermedad. "Siempre estaba sola, estaba vacía. No tenía amigos y no tenía a nadie. Comenzaron a sucederme una serie de circunstancias muy dramáticas y caí en algo terrible que se llama bulimia", explicaba en 'Camino católico'.

La presentadora alcanzó los 37 kilos y sufrió adicción a la medicación. Esta dramática situación le empujó al alcohol y las drogas, ingresando en el hospital hasta en ochenta ocasiones. De hecho, tras participar en 'La isla de los famosos' en 2004, los médicos le dijeron que "había poco que hacer para salvar su vida".

"En ese momento, llamé a Cristo y con los ojos de mi alma, vi su rostro. Estaba todavía en la cruz, lloraba. Y pensé: 'Dios mío, ¿qué he hecho? Perdóname, Señor. Así no, Señor. No es mi hora. Ahora entiendo que nada justifica haber atentado contra el cuerpo que me has dado", confesaba durante una entrevista.

Este episodio provocó que Pilar Soto tomara los hábitos como monja en el convento de Las Clarisas en Madrilejos (Toledo). La última aparición de la azafata en televisión fue en 2014, cuando fue entrevistada por Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame Deluxe'. "Sufrí varias sobredosis, pero yo seguí trabajando. Perdí muchísimo peso. Estuve bailando con la muerte muchísimas veces".