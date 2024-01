Pedro García Aguado desvela lo que no se mostraba en 'Hermano Mayor': "La directora no me dejaba decirlo"

'Hermano Mayor' es un programa de televisión en el que los protagonistas son jóvenes de 18 a 23 años que tienen adicciones o que sus comportamientos son violentos y agresivos, y su entorno familiar pide ayuda.

Entre 2009 y 2015 estaba Pedro García Aguado como presentador, que ejercía como un hermano mayor e intentaba cambiar sus vidas. A partir del 2015, fue el exboxeador Jerónimo García quién tomó el papel. Además, estaban acompañados de las psicólogas Bárbara Tovar y Sonia Cervantes.

Ahora, el exjugador de waterpolo ha explicado en el podcast 'Expande tu Realidad' sobre algunos detalles del programa: "Me lo vendieron como de prevención para que adolescentes no entraran en la droga. Nada que ver".

Además, el presentador ha comentado que muchas veces las actitudes de los jóvenes tenían relación con sus padres: "Todos tenían una mochila detrás que el programa no enseñaba, tú rascabas ahí y había situaciones muy complicadas en esas casas (...) La directora, a veces, no me dejaba decirlo: 'Tienes razones para estar enfadado, pero no te da derecho a ser cruel'".

García Aguado recordó el caso de un "chaval del norte" que tenía una fuerte adicción a las drogas: "El chaval ya fumaba mezcla de sustancias. Había una lucha de mis valores muy fuerte".

El presentador decidió que lo mejor para él era que entrara en un centro de desintoxicación, algo que finalmente no salió bien: "A los tres días se escapó del centro porque son voluntarios. Salió en las noticias: se había ido a la casa de la abuela, no quería dejarle entrar y la apuñaló".