SOCIEDAD
El Papa León XIV aprovecha el inicio del Mundial para lanzar un mensaje sobre convivencia y juego colectivo
El Pontífice, conocido por su afición futbolera desde joven, publica en X una reflexión sobre el valor del deporte durante su visita a Barcelona
El Papa León XIV ha recordado este miércoles que "la vida no es una carrera para lucirse en solitario", coincidiendo con el arranque del Mundial de Fútbol este jueves 6 de junio.
En una publicación en X, el Pontífice ha subrayado que el deporte rey enseña a convivir, a cooperar y a entender que ningún camino se recorre solo.
Su reflexión, alineada con una de sus intervenciones en Barcelona, insiste en que "quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, todavía no ha entendido el juego" y que vivir de espaldas a los demás es no comprender la esencia misma de la vida.
Un Papa con ADN futbolero
León XIV ha cultivado siempre una relación cercana con el fútbol. Su biografía recoge años de seguimiento apasionado del deporte, conversaciones frecuentes con jugadores y entrenadores, y una defensa constante del fútbol como herramienta educativa y social.
Su mensaje de hoy encaja con esa tradición: utiliza el Mundial como metáfora vital y reivindica el espíritu colectivo que él mismo ha elogiado en numerosas ocasiones.
Para el Pontífice, el fútbol no es solo espectáculo, sino un lenguaje universal que une generaciones, culturas y países.
El Mundial más grande de la historia arranca en México
El Estadio Azteca será el escenario de la inauguración del vigesimotercer Mundial, el primero organizado por tres países y el de mayor participación, con 48 selecciones.
Argentina defenderá el título y España llega con ambición renovada. El torneo comenzará a las 21.00 horas con el México-Sudáfrica, el primero de los 104 encuentros previstos hasta la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.
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