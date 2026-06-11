SOCIEDAD
Pantalla gigante en Barcelona para la final del Mundial: diversidad, polémica y llamada a la convivencia
El gobierno de Jaume Collboni habilitará un espacio público para seguir la final del 19 de julio y apela a la multiculturalidad de la ciudad frente a las críticas del PP y las reservas de ERC
El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que instalará una pantalla gigante en un punto aún por determinar de la ciudad para retransmitir la final del Mundial masculino de fútbol, prevista para el 19 de julio. La decisión supone mantener el criterio aplicado en eventos anteriores, como la final de la Eurocopa de 2024 o la Champions femenina, pero incorpora una novedad relevante: la pantalla se colocará aunque la selección española no dispute el partido decisivo.
El concejal de Deportes, David Escudé, ha defendido la medida apelando a la diversidad de la ciudad, donde más de 437.000 residentes tienen nacionalidad extranjera, procedentes de 182 países. Según Escudé, esta realidad convierte Barcelona en un espacio donde "todas las comunidades tienen el mismo derecho a disfrutar de un acontecimiento global", una idea que conecta con el debate sobre convivencia urbana y identidad multicultural.
Respuesta al PP y límites a la petición de pantallas múltiples
La iniciativa se ha debatido en la comisión municipal de servicios sociales, a raíz de un ruego del PP. El concejal popular Antonio Verdera reclamaba la instalación de pantallas en distintos puntos de la ciudad para seguir los partidos de España durante el torneo, argumentando que se trata de una cuestión de "convivencia, comunidad y normalidad institucional".
Escudé ha rechazado la propuesta tal como estaba formulada, alegando que "hablar de partidos y espacios en general sería infinito". El gobierno municipal mantiene así su criterio histórico: solo se habilitará una pantalla para la final, independientemente de las selecciones clasificadas.
Advertencia contra la instrumentalización política del deporte
El concejal socialista ha aprovechado el debate para alertar sobre el "uso partidista" de los eventos deportivos. Ha citado los cánticos islamófobos registrados en el amistoso España-Egipto en el RCDE Stadium, que ha calificado de "vergüenza nacional". Según Escudé, se trató de "colectivos organizados que intentaron politizar lo que debía ser una fiesta deportiva y familiar".
Escudé ha coincidido con el PP en la necesidad de erradicar cualquier forma de odio o violencia que pueda empañar el deporte, un asunto que enlaza con discusiones más amplias sobre discursos de odio y seguridad en eventos deportivos.
ERC pide prescindir de pantallas tras los incidentes de Cornellà
ERC ha defendido una postura distinta: prescindir de pantallas gigantes durante el Mundial como respuesta a los incidentes islamófobos del amistoso. Los republicanos consideran que la prioridad debe ser evitar cualquier escenario que pueda reproducir episodios de discriminación o tensión social.
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