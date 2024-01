Sin palabras: la pregunta de Joaquín Prat sobre el caso Daniel Sancho que su abogado no ha podido responder

El caso Daniel Sancho ha dado un giro de 180 grados en las últimas semanas después de que los representantes legales del acusado pusieran el foco sobre las presuntas irregularidades que habría cometido la Policía de Tailandia.

Según sus abogados, Daniel Sancho habría accedido a declarar con el objetivo de obtener una repatriación a España en menos de 48 horas que le habían prometido falsamente los agentes de policía a cargo de la investigación.

Acerca de estas importantes novedades ha hablado Marcos García Montes en su visita al programa Vamos a ver, presentado por el periodista Joaquín Prat.

Ha sido precisamente este quien ha dejado al letrado sin palabras por una pregunta que no supo (o quiso) responder: "Si hay una pelea, primero, ¿cómo comprueba Daniel Sancho que Edwin Arrieta ha muerto? Y segundo, ¿por qué lo descuartiza y reparte sus restos por toda la isla de Koh Phangan?".

Marcos García Montes no solo no respondió a estas dos preguntas formuladas por Joaquín Prat, sino, que el letrado incluso cambió radicalmente de tema tras recibir la formulación de sendas cuestiones: "Hablo con Rodolfo el día 15 de agosto y el 21 le llamo y le digo que la policía ha filtrado que ha habido una pelea, una pelea que no sabemos ni vía judicial ni vía abogado, con lo que la policía está admitiendo que hubo una pelea".

Siendo consciente de que sus preguntas no habían obtenido respuesta, Joaquín Prat lo intentó de nuevo: "La autopsia se complica, puesto que tu cliente lo que hace es descuartizar el cuerpo de la víctima y arrojar sus restos, solo se ha hallado la mitad de hecho. ¿Tu cliente comprueba que tras ese golpe había fallecido?". El abogado únicamente aseguró no poder revelar secretos profesionales.