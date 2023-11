El padre de Juan José Ballesta se pronuncia sobre la detención de su hijo

El actor fue arrestado por robo con violencia 'El Bola' se enzarzó en una pelea con un amigo suyo

Juan José Ballesta vuelve a estar en el foco mediático. Tras la denuncia de una conocida por una presunta agresión sexual, ahora se le suma una demanda por robo con fuerza.

El intérprete fue detenido el pasado martes 28 de noviembre. Los hechos tuvieron lugar el mismo día cuando el actor quedó con Álvaro, un amigo suyo, para realizar un videoclip. Tras la negativa de 'El Bola' de no colaborar con él en la grabación, este "reaccionó de una manera agresiva".

Según la declaración, Álvaro comenzó a golpear a Ballesta y se enzarzaron en una pelea. Tras la agresión, el intérprete se dio a la fuga en un vehículo que no tenía la ITV al día, y minutos después, le arrestó la Policía.

'Y Ahora Sonsoles' ha hablado con el padre de Juan José, que ha asegurado que han detenido a su hijo solamente por pegarse con un amigo, pero que le preocupa: "Claro que me preocupa todo esto, me preocupa todo lo que esté relacionado con mi hijo (...) No he hablado con él, no ha venido a casa, pero sé que vendrá".

El padre del actor ha defendido que 'El Bola' está centrado: "Ese es el problema, que no se habla de él por su trabajo, es por cosas de estas (...) Él está centrado, ha sido un problema puntual".