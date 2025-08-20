El olvido de la primera dirigente obrera española, Virginia González Polo

"Antes de hablar Virginia González, el señor Botana presenta a la oradora, dedicando elogios a su labor, y diciendo que la clase obrera viguesa ya la conoce por haber estado en otras ocasiones en Vigo. Virginia es de fácil palabra y demostró en su discurso que posee conocimientos poco comunes. Defendió las teorías marxistas, explicándolas con método. Hace una distinción entre ricos que emprenden negocios y capitalistas avaros que solo miran el cupón. Para estos últimos tiene acerbas censuras. Indica que los socialistas son idealistas, porque no laboran para ellos sino para las sociedades futuras. El capital, añade, nada es, no existe sin el brazo del obrero que lo produce. Refiriéndose a la guerra, dice que ya van desapareciendo los odios entre las naciones, en virtud de las propagandas socialistas, no debiendo luchar los proletarios unos contra otros, pues mientras luchan, el capitalismo se lucra del terreno conquistado. Hay que crear—agrega—una conciencia ciudadana, para compenetrarse de estas verdades (...) Virginia, que durante su discurso oyó frecuentes aplausos, recibió al final una ovación".

Publicada en FARO DE VIGO a 3 de enero de 1914, esta es tan solo una de las crónicas que recoge uno de los históricos mítines que protagonizó en Vigo la que puede considerarse como la primera dirigente obrera española, Virginia González Polo, una guarnecedora de calzado de profesión cuyas palabras calaban hondo entre los trabajadores, que la aclamaban y recibían con honores allá a donde fuera, tal y como constata la prensa de la época. Y es que además de la pieza periodística del diario decano, otro buen ejemplo del fervor que levantaba entre las clases populares es un texto publicado en 1918 en la cabecera ‘El Orzán’, dando testimonio de que la entonces "propagandista socialista" había sido recepcionada en la estación de tren de Santiago por "muchos obreros, quienes le hicieron un entusiasta recibimiento, disparando cohetes y dando vivas".

Si bien se erigió como la primera mujer en formar parte de una ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1915, y de la Unión General de Trabajadores (UGT) un año más tarde, además de ser referente al fundar la primera agrupación socialista exclusivamente femenina y ser la primera en participar en un comité de huelga revolucionaria, lo cierto es que el nombre de Virginia González Polo parece haberse evaporado de la memoria sindical y política del país. También en Vigo, ciudad en la que vivió durante prácticamente todo el año 1908 y a la que su trayectoria política estuvo muy ligada, llegando a representar a las conserveras viguesas en un Congreso Nacional de UGT, en donde destacó por ser la suya la única presencia femenina.

El pasado 15 de agosto se cumplió el 102 aniversario de su fallecimiento y hace poco más de un año Jerónimo Martín de Bernardo se ocupó de rescatar del olvido en una completa biografía la figura de esta líder sindical y revolucionaria que fue predecesora de La Pasionaria, puesto que Virginia González Polo sumó a sus importantes contribuciones políticas la cofundación del Partido Comunista Obrero Español y situarse al frente de la Secretaría Femenina del PCE antes que Dolores Ibárruri, para quien sin duda fue todo un ejemplo a seguir, lo que deja entrever el In memoriam que le dedicó en 1927 en ‘La Antorcha’: "El mejor elogio que de ella podemos hacer es que nació a la lucha del seno del proletariado y en el proletariado murió (...) Uno de los más salientes rasgos de su carácter fue la modestia; su trato, leal y sincero, conquistaba los afectos de cuantos tuvieron la suerte de convivir con ella. Su palabra, fácil y convincente, atraía masas; mitin que se convocara a base de Virginia González tenía el éxito asegurado de antemano", firmaba La Pasionaria sobre su precursora.

Una biografía que arroja luz

Aprovechando su paso por Vigo, el autor de Virginia González Polo: el olvido de la primera dirigente obrera pone en valor el recuerdo de la que considera "una mujer que debería estar en el altar de los partidos obreros, pero que desconocen", asegura Jerónimo Martín de Bernardo, quien explica que "Vigo y Gijón fueron las dos ciudades a las que tuvo muy vinculada su trayectoria política, ella recorría toda España dando mítines y el primero que da en Vigo es en 1908 en el Teatro Rosalía de Castro".

Fue precisamente en ese mismo año, cuando retorna de su migración a Argentina, que se instala con su familia en la ciudad olívica debido a su carácter obrero y, a este respecto, Martín indica que "desde que había fundado la primera agrupación socialista femenina, muchas mujeres vinculadas al partido tenían referencia de ella y todas quieren que vaya a hablar. De hecho, las dos primeras conferencias que da en Vigo se producen en el Centro Obrero y una es para los panaderos, pero otra es para las propias trabajadoras del centro, una charla que centra en la mujer y la importancia de su emancipación". Asimismo, el autor de la biografía de Virginia González Polo destaca que "tras su llegada representa a la agrupación socialista de Vigo en el congreso de Galicia y una de las propuestas que ella hace es que Vigo sea la sede del comité regional del PSOE de Galicia, y así se aprueba".

Crítica con las "damas rojas de la burguesía por no apoyar a las obreras", Jerónimo Martín cuenta que llegó hasta Virginia González investigando sobre la huelga general revolucionaria de 1917, cuando es detenida junto a otros miembros del comité de huelga del que ella era firmante: Anguiano, Saborit, Besteiro y Largo Caballero. "Si miramos las fotografías de los libros de Historia, solo salen cuatro personajes en la cárcel de Cartagena, que son los cuatro hombres, y es porque ella estuvo en la cárcel Modelo de Madrid y solo antes del juicio. Y hay una entrevista justo antes que le hace ‘Colombine’, Carmen de Burgos, en la que le pregunta si había celdas para presas por delitos políticos, a lo que ella contesta: ‘No se había previsto el caso de que las mujeres españolas pensáramos’".

Cuando en 1923 falleció, obreros y afiliados socialistas portaron su féretro para velarla en la casa del pueblo, sin embargo, Jerónimo Martín averiguó con tristeza que "al no haber sido reclamada en 1946, sus restos están en la actualidad en el osario común del cementerio civil de Madrid", cuenta.

