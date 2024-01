Nueva polémica con Sofía Vergara: la actriz ha sido demandada por la familia de Griselda Blanco

Sofía Vergara vuelve a estar en el foco mediático tras la polémica con Pablo Motos en 'El Hormiguero'. Durante la entrevista hubo varios piques que hicieron creer que había mucha tensión entre ellos, algo que han desmentido y han asegurado que era una broma entre amigos.

La actriz colomboestadounidense interpreta a Griselda Blanco en 'Griselda', la miniserie de Netflix que se estrenará en la plataforma el próximo 25 de enero.

La ficción está basada en hechos reales y narra algunos sucesos de 'la viuda negra', una de las narcotraficantes colombianas más temidas de la historia, incluso por Pablo Escobar: "El único hombre al que temo en este mundo es una mujer y se llama Griselda Blanco", declaró el criminal.

Aunque la serie todavía no ha salido a la luz, Michael Corleone Blanco, uno de los hijos de Griselda, ha decidido demandar tanto a Sofía Vergara como a Netflix ''por utilizar la imagen de su madre sin autorización".

El medio 'TMZ' ha explicado que el descendiente de la narcotraficante dio los derechos de la vida de su madre y de su familia a otra productora, y no cree que Netflix haya actuado bien al utilizar su imagen sin autorización. Además, considera que la plataforma ha hecho un uso indebido de los relatos y materiales de su familia.

Además, Michael Corleone Blanco ha concedido una entrevista al medio 'La W' en el que aclara que está orgulloso que una actriz como Vergara de vida en la ficción a su madre, pero que es una "cachetada en la cara" que no haya preguntado a la familia.

"Me pregunto, si de verdad quería hacer el papel completo y el papel bien hecho, por qué no se acercó a la familia o por qué no se contactaron conmigo, el hijo menor, el que compartió con ella día y noche, el que sabía cómo hablaba, caminaba. Mi mamá y yo éramos muy cercanos. Entonces a la misma vez me siento un poco ofendido, tal como mi mamá si estuviera viva", ha declarado.