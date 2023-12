Noticias del corazón: crisis entre Pilar Rubio y Sergio Ramos, Bárbara Rey demanda a su hijo... Todo en las portadas de hoy

Una semana más, como cada miércoles, llegan las portadas de las revistas del corazón con las exclusivas más interesantes. Te explicamos todas las novedades del 13 de diciembre de 2023.

Esta semana se tratan varios temas: la separación de Sergio Ramos y Pilar Rubio, la demanda de Bárbara Rey a su hijo Ángel Cristo Jr., y el tercer embarazo de Ana Boyer.

Portadas del corazón hoy, 13 de diciembre / Sport

Lecturas

La portada de la revista abre con la conjura contra la reina Letizia por parte de su excuñado. Los mensajes de su exfamiliar se convierten en un escándalo internacional.

Además, trata en exclusiva la separación de Pilar Rubio y Sergio Ramos, que todavía no es oficial, parece ser por sus hijos y por el dinero. Según indica el magacín, hay una desigualdad patrimonial entre ambos, ya que no comparten propiedades ni negocios y la cosa no está repartida.

No solamente eso, y es que Sofía Cristo responde a su hermano: "Yo también he sido maltratada". Además, 'Lecturas' desvela toda la verdad sobre la boda truncada de Juan y Carmen.

Semana

'Semana' abre con la demanda de Bárbara Rey a su hijo, Ángel Cristo Jr. tras la última polémica vivida entre ambos. La revista la ha descubierto visitando un despacho de abogados.

Además, la revista explica que Ana Boyer está esperando a su tercer hijo, y la reciente declaración de Ana Obregón: "Valiente es cualquier madre que ha enterrado a un hijo".

¡Hola!

El magacín trae en exclusiva una entrevista a Fernando Verdasco y Ana Boyer en la que anuncian que están esperando a su tercer hijo. La pareja celebra sus diez años de amor y explican su vida en Catar.

En exclusiva, '¡HOLA!', ha publicado imágenes de la princesa Leonor, fotografiada por primera vez en una divertida salida con amigas. "Así es su nuevo estilo y su vida más allá de la academia".

Diez Minutos

La revista abre con una entrevista a Sonsoles Ónega en la que explica que su libro, 'Las hijas de la criada', que recientemente ha recibido el Premio Planeta 2023, fue criticado "antes de que saliera".

Además, el magacín recoge las declaraciones de Bárbara Rey sobre su hijo: "A partir de este momento ha muerto para mí". No solamente eso, y es que explica que María Casado y Martina Dirosso han roto a los cuatro meses de ser madres, y trata la emocionante despedida de Itziar Castro.