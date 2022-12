La nave Orión vuelve a acercarse a la Luna en su viaje de vuelta a la Tierra

La cápsula Orión aprovechó la gravedad de la Luna para incrementar su velocidad y situarse a menos distancia que los 130 km que alcanzó el pasado mes

La cápsula Orión de la misión no tripulada Artemis I de la NASA pasó este lunes a poco más de 127 kilómetros de la superficie lunar durante su viaje de regreso a la Tierra, una distancia incluso más próxima de la que logró el pasado 21 de noviembre.

Poco antes de las 11:43 -tiempo de la costa este de EEUU (16:43 GMT)-, es decir, momentos antes de que la nave efectuara el encendido de sobrevuelo motorizado de retorno, en el que aprovechó la gravedad de la Luna para incrementar su velocidad, la Orión se situó a 127 km de la superficie del satélite, es decir a menos distancia que los 130 km que alcanzó el pasado mes.

En aquella ocasión, la maniobra se hizo antes de que la nave entrara en una órbita lunar retrógrada distante, es decir rodeando a la Luna en sentido contrario en la que esta viaja alrededor de la Tierra, un tramo en el que la NASA probó los sistemas de la Orión en el espacio profundo.

