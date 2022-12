Musk lanza una encuesta a los usuarios de Twitter para que decidan si debe o no dimitir

La encuesta, vinculante, arroja en estos momentosuna mayoría del 58 % en favor de que Musk deje la dirección

El magnate Elon Musk, propietario de la red Twitter, lanzó hoy un sondeo desde su propia cuenta, que prometió será vinculante, para preguntar a los usuarios si debe seguir dirigiendo la red.

La pregunta es clara: "¿Debo seguir a la cabeza de Twitter. Acataré los resultados de este sondeo", dice la nota posteada por el multimillonario, que a continuación advierte en otro post: "Como dice el proverbio, cuidado con lo que deseas, que puedes acabar consiguiéndolo".

Solo una hora después del sondeo (que estará abierto durante 12 horas), habían votado 3,83 millones de usuarios, con una mayoría del 58 % en favor de que Musk deje la dirección.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.