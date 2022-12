El mundo se despide de Benedicto XVI, un papa "que dejó huella"

La Conferencia Episcopal recuerda con cariño a Ratzinger, el responsable de beatificar a casi 500 españoles

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha destacado este sábado la "profunda huella" que Benedicto XVI dejó en los católicos españoles durante sus ocho años de pontificado en los que visitó nuestro país hasta en tres ocasiones y aprobó la mayor beatificación de la historia al proclamar beatos a 498 españoles.

En un comunicado, la CEE destaca que el papa emérito Benedicto XVI, fallecido este sábado en Roma a los 95 años, alentó a la iglesia española en su fe en numerosas ocasiones, con sus gestos, discursos, actos y visitas a España.

En concreto, recuerda los tres viajes del papa a España, la primera de ellas en 2005 con ocasión del Encuentro Mundial de las Familias, que se celebró en Valencia. El Papa participó en los actos finales y clausuró el encuentro con una eucaristía multitudinaria, en la explanada de la Ciudad de las Artes y las Ciencias”de la ciudad del Turia.

Cinco años más tarde, en noviembre de 2010, el Santo Padre regresó a España para visitar Santiago de Compostela, con motivo del año Jacobeo, así como Barcelona, para la consagración del templo de la Sagrada Familia, que a partir de ese momento se abrió al culto.

La tercera y última visita de su pontificado fue en 2011 a Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, en la que la Conferencia Episcopal rememora la vigila celebrada en el aeródromo de Cuatro Vientos con más de un millón de jóvenes bajo una intensa lluvia. "Queridos jóvenes hemos vivido una aventura juntos. Han resistido firmes en la lluvia. Igual que esta noche, con Cristo podréis afrontar las pruebas de la vida, no lo olvidéis", afirmó Benedicto XVI en su discurso de despedida.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado la "intelectualidad y cercanía" del papa Benedicto XVI. En su cuenta de Twitter, Feijóo ha expresado su "sentido pesar por la muerte" del papa emérito, a quien tuvo "el honor de recibir en Galicia en el Año Santo 2010", comenta.

El presidente francés, Emmanuel Macron, envió este sábado un mensaje de condolencias a los católicos "de Francia y del mundo" tras la muerte de Benedicto XVI, de quien destacó que trabajó "por un mundo más fraternal". "Mis pensamientos van con los católicos de Francia y del mundo, de luto por la partida de su santidad Benedicto XVI, quien trabajó con alma e inteligencia por un mundo más fraternal", publicó Macron en su cuenta de Twitter poco después de conocerse la noticia del fallecimiento.

