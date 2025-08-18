Muere un bombero y otro resulta herido al volcar una autobomba en León

Un bombero ha muerto y otro ha resultado herido en el vuelco de una autobomba en Espinoso de Compludo (León) en las labores de extinción del incendio de Yeres, en la comarca de Ponferrada, según han informado a EFE fuentes del operativo contra incendios.

El accidente ha ocurrido poco antes de las 22:30 horas de este domingo cuando la autobomba ha caído por un terraplén.

El bombero muerto es el conductor de la autobomba.

Es la tercera persona que muere en los incendios declarados en la provincia de León.