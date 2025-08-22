Suscripción

sport

Directos

Fuegos forestales

Muere un hombre en el incendio de Cipérez, en Salamanca

Una imagen del fuego en Cipérez (Salamanca).

Una imagen del fuego en Cipérez (Salamanca). / EFE

EFE

Valladolid

Un hombre ha muerto este viernes en el incendio de Cipérez, en Salamanca. Se trata de la cuarta víctima en Castilla y León y la quinta en el conjunto de España en las últimas semanas.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Las redes estallan: una vecina de León arremete contra Cataluña mientras su pueblo sufre los incendios
  2. Cristina, la joven con 40 matrículas de honor, se tatúa el nombre de Pedro Sánchez: 'Me haría también el de...
  3. Alfredo Duro estalla contra 'El Chiringuito' por la ovación a Mastantuono: 'Es un gravísimo insulto
  4. El padre de Lamine Yamal rompe su silencio sobre los rumores de su hijo con Nicki Nicole
  5. La exmujer de Vitor Roque lo demanda de nuevo: infidelidades, insultos y un matrimonio de conveniencia
  6. Hacienda ya vigila el dinero que se entrega de padres a hijos: este es el límite para no ser investigado
  7. Pinto hace realidad el reencuentro soñado del Barça en Miami
  8. En busca y captura': una actriz de 'La que se avecina' desvela su turbulento pasado con la ley

Muere un hombre en el incendio de Cipérez, en Salamanca

Muere un hombre en el incendio de Cipérez, en Salamanca

38 menores migrantes asilados cumplen los 18 sin haber sido trasladados a la Península

38 menores migrantes asilados cumplen los 18 sin haber sido trasladados a la Península

De la dana a los incendios: similitudes y diferencias en la gestión política

De la dana a los incendios: similitudes y diferencias en la gestión política

Última hora de los incendios en España | Galicia registra ocho fuegos y se recrudece la situación en El Bierzo

Última hora de los incendios en España | Galicia registra ocho fuegos y se recrudece la situación en El Bierzo

Virginia Barcones: de curtirse en Castilla y León a ser la cara visible en la gestión de los incendios

Virginia Barcones: de curtirse en Castilla y León a ser la cara visible en la gestión de los incendios

Los pescadores se quejan de la prohibición de barcos frente a La Mareta con Sánchez de vacaciones

Los pescadores se quejan de la prohibición de barcos frente a La Mareta con Sánchez de vacaciones

Entre el infierno y la precariedad laboral, así es el trabajo de los bomberos forestales

Entre el infierno y la precariedad laboral, así es el trabajo de los bomberos forestales

La Federación Islámica denunciará a Vox ante la Fiscalía por la moción aprobada en Jumilla

La Federación Islámica denunciará a Vox ante la Fiscalía por la moción aprobada en Jumilla