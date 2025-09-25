Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
En Cercedilla

Muere un hombre de 67 años tras el incendio en una vivienda de Madrid

El suceso ha tenido lugar en torno a las 22.41 horas cuando el 112 de la Comunidad de Madrid recibía una llamada

Ambulancia.

Ambulancia. / EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

EP

MADRID

Un hombre de 67 años ha fallecido este miércoles tras un incendio en una vivienda en el municipio madrileño de Cercedilla, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 22.41 horas cuando el 112 de la Comunidad de Madrid recibía una llamada. El varón era rescatado del interior de la vivienda por los Bomberos de la Comunidad de Madrid, quienes han iniciado la reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada del Summa 112.

El equipo médico del Summa 112 ha continuado con las maniobras de reanimación hasta que, finalmente, sólo ha podido confirmar el fallecimiento.

Tal y como ha trasladado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, también ha perdido la vida un perro. La Guardia Civil investiga los hechos.

