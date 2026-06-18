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SUCESOS

Los Mossos reducen a un hombre con un cuchillo de más de 30 cm en la calle Muntaner

Un operativo policial corta el tráfico en plena mañana para detener a un individuo armado con un machete de más de treinta centímetros sin que se registren heridos

Los Mossos detienen a un hombre armado con un gran cuchillo en la calle de Muntaner de Barcelona

Los Mossos detienen a un hombre armado con un gran cuchillo en la calle de Muntaner de Barcelona

Los Mossos detienen a un hombre armado con un gran cuchillo en la calle de Muntaner de Barcelona / El Periódico

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Mariona Carol

Mariona Carol

Un hombre armado con un machete ha sido detenido este mediodía en la calle Muntaner, a la altura de la ronda del General Mitre, en Barcelona.

La intervención conjunta de Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana ha obligado a acordonar un tramo del vial ante el riesgo de que el individuo pudiera herir a algún viandante.

Los vecinos y trabajadores de la zona han permanecido refugiados en bares y edificios mientras se desarrollaba el operativo.

El incidente

Según varios testigos, poco después de las once de la mañana el hombre, muy alto y de entre 30 y 40 años, ha llegado corriendo desde la calle Mandri hasta el tramo comprendido entre la calle Hercegovina y la plaza Adrià.

Llevaba un cuchillo de más de treinta centímetros, generando un gran revuelo entre los presentes. Algunos testigos han señalado que aparentaba sufrir un trastorno mental, extremo que los Mossos han confirmado posteriormente.

El operativo policial

En pocos minutos se ha desplegado un amplio dispositivo policial y sanitario, con varias patrullas y ambulancias del SEM.

Durante aproximadamente media hora, los agentes han intentado contener al individuo y evitar que escapara o hiriera a alguien. Finalmente, han logrado acorralarlo junto a la entrada de un párking y lo han reducido utilizando una pistola táser, dada la peligrosidad de la situación.

Dispositivo policial en la calle de Muntaner de Barcelona

Dispositivo policial en la calle de Muntaner de Barcelona / EL PERIÓDICO

Sin heridos

Fuentes municipales han confirmado que el hombre ha sido detenido sin que ninguna persona resultara herida.

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El individuo ha quedado bajo custodia policial para recibir atención médica y ser evaluado por profesionales de salud mental.

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