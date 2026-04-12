SOCIEDAD
Montse Font, activista con discapacidad, vive un Palau Blaugrana plenamente accesible: "Cuando las cosas se piensan bien, funcionan"
La jornada evidencia cómo una correcta planificación puede garantizar la accesibilidad en eventos deportivos
La activista por la accesibilidad Montse Font acudió este fin de semana al Palau Blaugrana para presenciar un partido de hockey, y lo que vivió, según explica ella misma: "es exactamente lo que debería pasar siempre".
Desde la zona habilitada para personas con movilidad reducida, Font pudo ver el himno, la presentación de los jugadores, las jugadas y los goles sin que nadie se levantara delante. "Eso significa que puedo ver todo", celebró.
La importancia de un diseño bien pensado
Font subraya que la diferencia respecto a otras experiencias recientes es "enorme". Hace unas semanas denunció públicamente las dificultades vividas en el Camp Nou, donde la ubicación asignada le impedía seguir el partido con normalidad.
En contraste, en el Palau Blaugrana la disposición del espacio permitió una visibilidad completa y sin interrupciones. "Cuando las cosas se piensan bien, funcionan", afirmó.
Un ejemplo de accesibilidad que debería extenderse
La activista destacó que la experiencia fue "perfecta" y que demuestra que la accesibilidad no es una cuestión de privilegios, sino de planificación. Su testimonio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que estadios, pabellones y eventos culturales garanticen condiciones dignas para todas las personas.
"Sin obstáculos. Sin perderme los momentos importantes", resumió Font, recordando que disfrutar de un evento deportivo en igualdad de condiciones no debería depender del azar.
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