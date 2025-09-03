CONDICIONES PERSONAL SANITARIO
Mónica García quiere llevar el Estatuto Marco de los sanitarios al Consejo de Ministros en otoño para evitar "meterlo en un cajón"
"Tras casi tres años de negociación y 37 reuniones, en el Ministerio creemos que tenemos un texto consensuado en un 95% con el ámbito", ha dicho la ministra de Sanidad sobre el texto que regula las condiciones laborales
Reunión extraordinaria de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, constituida por la ministra Mónica García y por los consejeros de las comunidades autónomas, para hablar del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, un texto que lleva años negociándose y que, por el momento, no acaba de convencer a los sindicatos y, además, ha provocado el rechazo de los médicos, que piden un estatuto propio. Tras el encuentro, la ministra ha ha expresado que su intención es llevar el texto -que "va a cambiar el paradigma de las condiciones laborales de los profesionales de las próximas décadas", ha enfatizado- al Consejo de Ministros a lo largo del otoño para evitar "meterlo en un cajón".
"Tras casi tres años de negociación y 37 reuniones, en el Ministerio creemos que tenemos un texto consensuado en un 95% con el ámbito", ha dicho la ministra. Además de los encuentros con los sindicatos, se ha mantenido más de una docena de reuniones con las comunidades y el tema se ha abordado en varios Consejos Interterritoriales, ha explicado. El verano dejará el texto en pausa pero la intención de Sanidad es volver a encontrarse con los sindicatos entre la última semana de agosto y la primera de septiembre. Y volver a presentar el documento a las comunidades en la primera quincena de septiembre.
Que vea la luz
El Estatuto Marco, además, ha dicho la ministra llegará al Consejo de Ministros con una memoria de impacto económico "para que pueda ver la luz lo antes posible y en esta legislatura". Y, sobre todo, "evitar meterlo en un cajón". "La legislación tiene un tránsito muy largo, tiene que pasar por muchos lugares y yo necesito que esta ley llegue al Congreso de los Diputados. Si hay alguna maniobra dilatoria que no quiere que sea así, que lo diga, pero nosotros necesitamos que este texto llegue al Congreso de los Diputados y pueda ser debatido ahí", ha añadido.
"Es un basta ya a la precariedad" ha enfatizado la ministra sobre el Estatuto Marco que introduce una serie de mejoras que "necesitan ser pulidas". Ha asegurado que ha habido muchas reuniones, pero harán todas las que sean necesarias porque "queda mucho trabajo por delante".
Por ejemplo, hablar con las comunidades sobre los límites competenciales en cuestiones "como las retribuciones o la posibilidad de la jubilación anticipada". La ministra ha recordado algunas mejoras que incorpora el nuevo texto, como el "fin de la precariedad y de los contratos inestables" de los profesionales sanitarios, así como la limitación de la jornada de guardia a 17 horas.
Los sindicatos
Por la mañana, frente a la sede del Ministerio, la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), de la que forman parte distintos sindicatos, se concentró para plantear sus reivindicaciones. Exigen un estatuto propio que "garantice condiciones dignas, una mesa de negociación exclusiva y una clasificación profesional justa".
Por su lado, el Comité de Huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha comunicado formalmente la convocatoria de la segunda jornada de huelga nacional para el próximo 3 de octubre en el marco de las movilizaciones por la misma cuestión.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cristóbal Soria destapa el motivo real de la nueva canción de Sergio Ramos: 'Está tieso
- Así es el radical cambio físico de Dwayne 'La Roca' Johnson y las redes alucinan: 'Es la mitad de lo que era
- Gabriel Rufián dicta sentencia sobre lo que ocurrió en la entrevista de Pedro Sánchez
- Joaquín desvela con qué famosa haría un trío en frente de su mujer Susana, en 'El Hormiguero': 'Decidimos que sí que podíamos
- Un cerrajero alerta de la poca seguridad que ofrece este tipo de cerraduras muy habituales en España: 'Yo de vosotros cambiaría el bombín cuanto antes
- Sale a la luz la opinión de Isabel Pantoja sobre la expareja de Kiko Rivera
- El herido del accidente del derbi recibe el alta después de cuatro meses
- Ryanair 'trolea' a Sergio Ramos por su última canción 'Cibeles