El millonario José Elías habla sobre cómo saber a qué tienes que dedicarte

José Elías Navarro, fundador y propietario de Audax Renovables, es uno de los empresarios de moda en España. El español entró en la lista Forbes de 'Los 100 españoles más ricos' del año 2021.

Desde entonces, sus consejos son escuchados por miles de emprendedores. Además de su faceta como empresario, en los últimos años ha explotado su faceta como divulgador en redes sociales.

La historia personal de José Elías, además de su éxito y superación, sirve de ejemplo a miles de jóvenes. La forma de comunicar del empresario, coloquial y sin conceptos complejos, hace que su mensaje resulte mucho más accesible para diferentes grupos de población.

A pesar de su poder de influencia, es cauteloso en el momento de aconsejar a otras personas. En uno de sus últimos reels de 'TikTok', el empresario responde a la pregunta de a qué te tienes que dedicar: "Eso es algo muy personal, y es algo fruto de lo que yo denomino suerte, que es estar en el lugar adecuado con la oportunidad, identificarla y aprovecharla, ¿no?", comenzaba diciendo.

En este caso, José Elías es consiente que la vocación es personal y que responde a la situación y el contexto de cada persona: "Yo no te puedo decir; 'oye, dedícate a arreglar coches', porque al igual tú en el pueblo pasas por no sé donde y dices h*stia, este tío está haciendo no sé que, yo puedo hacerlo mejor. Y esa es una oportunidad que tienes que aprovechar, pero eso lo tienes que encontrar tú en el camino".

Sin embargo, el empresario no le da tanta importancia a la idea, siempre y cuando se lleve a cabo de manera efectiva: "Todas las ideas me parecen bien, que tengáis de prestar un servicio con o sin capital, me parecen bien, ahora hay que ver cómo se ejecutan".