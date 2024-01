Marta Díaz y Sergio Reguilón protagonizan un emocionante momento en 'El Desafío'

'El Desafío' es un concurso presentado por Roberto Leal en el que semanalmente, ocho famosos se enfrentan a pruebas para poner al límite sus capacidades y para ser el mejor en el juego. Como jueces para dar sus puntuaciones se encuentran Santiago Segura, Pilar Rubio y Juan del Val.

Actualmente, se emite la cuarta temporada del programa en el que hay ocho nombres muy conocidos: Mónica Cruz, Chenoa, Adrián Lastra, Mar Flores, Pepe Navarro, Mario Vaquerizo, Pablo Castellano y Marta Díaz.

Esta última logró una marca de 1:11 minutos en la prueba de la apnea, algo de lo que se mostró muy orgullosa: "Pues la verdad que muy contenta. Sé que estamos en otras marcas con mis compañeros, pero es que en los ensayos no llegaba ni a los 50 segundos. Es agobiante, angustioso, asqueroso... Yo estoy muy contenta".

En ese momento apareció Sergio Reguilón para darle la toalla, un beso y mostrarle su apoyo, algo que ha sorprendido a la audiencia, ya que la pareja rompió en verano de 2023. Hace unos meses que se grabó el programa, cuando todavía eran novios y por eso se mostraron tan cariñosos.

El futbolista del Brentford aseguró estar muy orgulloso del resultado de Marta: "Pues la verdad que muy bien, es verdad que cuando hacía retos con ella en casa y no hacía más de 30 segundos y llegar aquí y hacer 1:11 está muy bien. Al final yo he visto el punto de partido y el final. Estoy muy orgulloso de ella, de ver cómo evoluciona en el programa. Va cada día a más. Ver aquí a mi pequeña es verdad que me emociona".