Mario Vaquerizo desata la polémica tras algunas confesiones: "Estoy enganchado a..."

'A solas con...', el podcast de Vicky Martín Berrocal se ha convertido en uno de los más conocidos, ya que la socialité conversa con algunos de sus mejores amigos, que a la vez, son personas influyentes.

El último invitado ha sido Mario Vaquerizo, que se ha abierto y ha respondido a todas las preguntas sin ningún tipo de tapujos. A lo largo de 55 minutos, han tratado las relaciones amorosas, su carrera profesional y diferentes aspectos de su vida.

El artista ha asegurado que desde pequeño ha tenido muchos complejos y que ahora se siente bien: "Me veo más guapo ahora, con 66 kilos, que con 80. Me hace sentir bien a mí. Me gusta la delgadez extrema".

Además, Vaquerizo ha desvelado que le gusta la cirugía estética: "Estoy a favor de su avance. Con 30 años me hice la primera liposucción. Me cuido mucho. Estoy enganchado a las endorfinas. Soy muy adictivo".

Tras estos comentarios, son varios los usuarios de las redes sociales que han estallado contra el cantante: "No ayuda mucho su opinión para los que sufren TCA", ha escrito uno de ellos.

No solamente eso, y es que Mario Vaquerizo también ha desatado la polémica tras explicar que tiene un total de seis pisos en la Gran Vía de Madrid: "El primer piso me lo compré con Alaska y ahora tengo seis. Creo en el ladrillo, no creo en los fondos de inversión, ni en los bonos. Eso siempre va a valer dinero".