María Pedraza se pronuncia sobre su boda con Jason Fernández en 2024

Con el 2024 en el punto de mira, María Pedraza recordará este año como 12 meses de altibajos. La actriz ha pasado por algunos de sus mejores momentos, pero también ha vivido algunos de los días más amargos. "El balance es positivo, dentro de las cosas que nos van pasando que las vamos sorteando", explicaba la intérprete de 'Awareness'.

Si Pedraza tuviera que eliminar algo de su 2023, la artista no tiene duda: "Sí, el fallecimiento de mi padre, eso sí. Al final las pérdidas son las pérdidas... pero aun así sé que seguro estará en un lugar bonito", decía emocionada. La madrileña, de 27 años, es consciente de que la vida es una enseñanza, y ha experimentado esta pérdida cuando estaba feliz tras la llegada en su vida de Jason Fernández.

El intérprete de 'Extraña forma de vida' se ha convertido en la pareja de Pedraza, y se han vuelto inseparables desde que comenzaron su relación. La pareja vive una bonita etapa, tal y como reflejan en sus redes sociales, aunque en los actos públicos deciden mantener la discreción. Durante el estreno de 'La sociedad de la nieve', María ha dedicado unas sentidas palabras a su chico.

"Es increíble... al final, cuando vamos aprendiendo en la vida y pasando experiencias, es muy bonito encontrar a alguien con quien hablas el mismo idioma", decía la actriz de 'Élite'. Al principio, no pensó que fuera a vivir una historia así pero "eso es el no tener perspectiva y fluir con la vida".

De Jason explica que "es bello por dentro y por fuera" y que le ha ayudado a cambiar su visión sobre el amor. En cuanto a los planes de boda, para el próximo año, Pedraza ha respondido que "no sé, no tengo ni idea... dejo que la vida me sorprenda". Sin embargo, cuando le preguntaron sobre qué diría a una proposición de su pareja, lo tiene claro: "¡Hombre, claro, por supuesto!".