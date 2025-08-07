Fuegos forestales
Mapa del incendio en el sur de Francia: actualización de las hectáreas quemadas
El fuego ya ha arrasado 16.000 hectáreas y ha dejado al menos una víctima mortal y tres desaparecidos
Germán González
Un ligero descenso de las temperaturas y un viento menos intenso que en las últimas horas han dado una tregua al incendio del sur de Francia que desde el martes por la tarde ya ha arrasado más de 17.000 hectáreas y se ha cobrado al menos una víctima mortal y tres desaparecidos.
Las llamas siguen aún sin control pero el avance se ha ralentizado. En el siguiente gráfico puede consultar el área afectada.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Drama de pretemporada para el Athletic Club
- Mercado de fichajes, hoy 6 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- El obstáculo del Barça para rescindir a Ter Stegen
- La AFE toma partido por Ter Stegen
- Los jóvenes del Barça 'alucinan' con Rashford
- Dos onces de lujo para Hansi Flick
- La gran baza del Barça para inscribir jugadores sin contar con Ter Stegen
- El enigmático mensaje de Fermín... que después borró