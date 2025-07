Una manifestación por la seguridad en Torre Pacheco (Murcia) se convierte en una 'cacería' ultra contra el extranjero: "Vete a tu país"

La agresión sufrida por un vecino de 68 años, Domingo, a manos de un individuo que, de momento, no ha sido identificado ni detenido, amenazaba con convertir la localidad murciana de Torre Pacheco en un polvorín, especialmente desde que el caso fuese esgrimido por colectivos ultras para, según se lee en las octavillas que difunden en la Red, "limpiar España", organizar "una cacería" e incluso «reunir con Alá» a las personas a las que consideran responsables de la paliza al sexagenario: las personas migrantes, a los que llaman "moros de mierda". El polvorín ya estalló este viernes por la tarde.

Se da la circunstancia de que Torre Pacheco cuenta con una población de algo más de 40.000 habitantes, de los cuales alrededor de un 30% son inmigrantes, la mayoría de origen marroquí. El pueblo, enclavado en el Campo de Cartagena, es el hogar de muchos extranjeros que sostienen la economía de la comarca trabajando en la agricultura intensiva.

‘Torre Pacheco, libre de violencia, libre de delincuencia’. Es el lema con el cual se convocaba la concentración, este viernes por la tarde, en la Plaza del Ayuntamiento de la localidad. La finalidad, detallaba la convocatoria que fue difundidad desde el Consistorio pachequero, clamar "contra los recientes actos delictivos ocurridos en el municipio". La asistencia vecinal fue máxima. Pero después, comenzó la violencia.

Al grito de 'hijos de puta', 'arriba Franco', ' viva Franco', 'a vuestro país' y 'me cago en tus muertos', entre otros, vecinos y personas llegadas al pueblo a raíz del suceso se enfrentaron y llegaron a las manos. 'Te matamos', clamaban. Vecinos y fuentes policiales apuntaron que algunas las personas que protagonizaron los altercados no eran del pueblo: eran personas de fuera que habían acudido expresamente, sospechan que con la intención de reventar la concentración pacífica. La Policía se vio obligada a intervenir después de que los violentos la emprendiesen contra extranjeros en la vía pública.

Asistentes a la concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Torre Pacheco. / Radio Torre Pacheco

Dado que Domingo no conocía a sus agresores, y comentó que parecían jóvenes originarios del Magreb, se prendió la llama. Una de las organizaciones de extrema derecha que se comunican por canales de Telegram, Deport Them Now, convoca "una cacería" los días 15, 16 y 17 de julio, cuando «patrullas vecinales» prometen buscar a los agresores "con el fin de dar con ellos y darles justicia directa para reunirlos con Alá", según expresan ellos textualmente en su mensaje.

Por otro lado, desde Vox organizaron una concentración "en repulsa por el terror sembrado por bandas de magrebíes en el municipio", tal y como compartió el partido en sus perfiles de redes. Será este sábado a las 11.30 horas en la puerta del Ayuntamiento y estará presente el líder regional de la formación, José Ángel Antelo.

Así las cosas, desde Podemos, "ante la convocatoria de una manifestación por parte Vox y de varias organizaciones nenonazis", piden a la delegación del Gobierno "que actúe de forma preventiva y prohíba estas concentraciones violentas» para «proteger la seguridad y la convivencia de todos los pachequeros".

"Trasladamos toda nuestra solidaridad a Domingo y su familia y exigimos el máximo castigo a los culpables, vengan de donde vengan", declaraba la diputada morada María Marín, que condenaba también "la manipulación de la ultraderecha, que de nuevo salen como buitres cada vez que hay una desgracia». «Los españoles y también los de origen extranjero, gente humilde que en su inmensa mayoría viven y trabajan honradamente". Para Marín, Torre Pacheco «no puede convertirse este fin de semana en una zona de guerra de bandas de extrema derecha».

Mientras, vecinos consultados por este diario afirman que sienten "temor, pero es lógico» ante la realidad de que «te puede dar una paliza un desconocido sin motivo ninguno", como le pasó a su paisano Domingo. "Hay miedo", apunta una mujer, que admite que es habitual en la vía pública la presencia de jóvenes "parados" que muchas veces "se pelean".