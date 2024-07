Ni Málaga ni Benidorm: Esta es la mejor ciudad de España para disfrutar de la jubilación

La jubilación es un momento esperado por millones de trabajadores. En nuestro país, se ha anunciado recientemente el aumento de la edad mínima para obtener la jubilación ordinaria en los próximos tres años.

No obstante, España sigue siendo uno de los mejores sitios para disfrutar de la jubilación, para sus habitantes y para los extranjeros.

Por este motivo, la revista 'Live and Invest Overseas' ha publicado una encuesta donde España ha sido escogida como mejor destino para jubilarse por parte de los extranjeros. El estudio no termina ahí, sino que también se ha determinado cuál es la mejor ciudad para jubilarse dentro de nuestro país. Para sorpresa de muchos, esta localidad no es ni Barcelona, ni Málaga y tampoco Benidorm.

Valencia encabeza la lista de las diez mejores ciudades para jubilarse. La capital de la Comunitat Valenciana cuenta con una ubicación perfecta, que ofrece playas y buenas temperaturas. Además, destaca por su gastronomía, conocida en todo el mundo. También cabe destacar el bajo coste de vida, comparada con el resto de capitales europeas.

La ciudad valenciana ha superado a Braga, en Portgual, y Mazatlán, en México. Seguidamente, en la lista encontramos otras opciones como Creta, ubicada en Grecia, o la localidad panameña de Chitré. En Europa tenemos otra opción como Gascuña, municipio francés.