Lluvia de críticas al alcalde de Jaraíz de la Vera (Cáceres) por no suspender los fuegos artificiales pese al incendio de Jarilla

Las Fiestas del Tabaco y el Pimiento de Jaraíz de la Vera han terminado con una lluvia de críticas al alcalde popular, Luis Miguel Núñez, por no suspender los fuegos artificiales de los festejos, pese al incendio de Jarilla, que suma 12.000 hectáreas afectadas y afecta ya a los valles del Ambroz y la Vera con un perímetro de casi 130 kilómetros.

Permisos

Fuentes del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera han expresado a el Periódico Extremadura que se contaba con todos los permisos y autorizaciones para la actividad pirotécnica, aunque todavía no ha habido ningún comunicado oficial del consistorio.

Si bien, otros ayuntamientos que celebraban sus fiestas de agosto sí que procedieron a suspender toda actividad que llevara aparejada el uso de pirotecnia.

Imagen de archivo de la 'vaca' de fuego en Hervás. / Eduardo Villanueva

Tal es el caso de Hervás, donde se suspendió la popular 'vaca' de fuego, que sale al filo de la medianoche por la plaza de la Corredera.